Kvinde jagtede sin mand i sin Suzuki og kørte ham ned

AALBORG:Et turbulent ægteskab med jævnlige skænderier kulminerede, da en 30-årig kvinde kørte sin mand ned i bil på Fyensgade i Aalborg.

Det var 13. juni omkring klokken 22.45, at kvinden satte sig ind i sin Suzuki Liana og jagtede sin mand, der var til fods, i Øgadekvarteret.

På Fyensgade ved krydset til Samsøgade, måtte manden springe til side for at undgået at blive ramt, da den 30-årige første gang forsøgte at køre ham ned.

Herefter løb manden i retning mod Østre Anlæg, men ved krydset til Bonnesensgade blev han ramt af sin kones Suzuki.

Påkørslen var så voldsom, at manden fik indre blødninger i hovedet og måtte indlægges på hospitalet. Han var dog ikke i livsfare på noget tidspunkt.

Onsdag blev den 30-årige kvinde så dømt for grov vold og forsøg på grov vold, hvilket kostede hende fem måneders ubetinget fængsel.

Det oplyser anklager Sofie Stokholm.

I retten nægtede hun dog at have kørt sin mand ned og forklarede i stedet, at hun bare var kørt efter ham, fordi hun ville snakke med ham, fortæller anklageren.

Kvinden valgte dog at modtage dommen.