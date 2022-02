Kvinde kørt på hospitalet efter uheld: 22-årig mand lavede pludselig u-vending

AALBORG:En 22-årig mand bestemte sig tilsyneladende pludselig for, at han var på vej i den forkerte retning, da han lørdag klokken 9.30 kørte på Hobrovej i Aalborg - og så lavede han en u-vending midt på vejen.

Bag ham kørte en 25-årig kvinde i sin bil, og hun kunne ikke nå at reagere på den pludselige manøvre.

- Den 25-årige kvinde påkørte ham på venstre side, da han holdt på tværs af kørebanen, siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Mads Hessellund.

Det er uvist, hvorfor den 22-årige mand pludselig ville vende sin bil.

Der skete en del materielskade på begge biler ved sammenstødet. Den 25-årige kvinde blev kørt på sygehuset.

- Vi har hørt fra sygehuset, at der ikke er tale om alvorlig personskade. Hun har fået nogle knubs, siger vagtchefen.

Den 22-årige billist slap for skader.

Den 22-årige mand kan se frem til at blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven. Politiet skal nu til at vurdere, hvilke paragraffer han specifikt skal sigtes for at have overtrådt.