Kvinde kørt på sygehuset efter lejlighedsbrand

VADUM:Et køkken i en lejlighed på Nervøsvej i Vadum er mere eller mindre udbrændt og en kvinde kørt på sygehuset til tjek for røgforgiftning, efter at der mandag morgen opstod brand i køkkenet.

Det fortæller Jørgen W. Pedersen, der er indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Branden blev anmeldt klokken 7.40, og det var en gående, der opdagede branden i lejligheden, der ligger på første sal.

- Det så ret hektisk ud, da vi nåede frem, men vi fik ret hurtigt ilden under kontrol, og har forhindret, at den har bredt sig til de andre lejligheder, fortæller indsatslederen.

Alle beboere i opgangen kom hurtigt ud - også den kvindelige beboer i lejligheden, hvor branden opstod. Hun er dog kørt til undersøgelse for røgforgiftning.

- Udover ret store skader i køkkenet er lejligheden røg- og sodskadet, siger Jørgen W. Pedersen, der fortæller, at brandfolkene fra Aabybro kort før klokken 8.45 var ved at efterslukke for at være sikker på, at branden ikke blusser op igen.

- Vi har rekvireret en stigevogn for at komme op og sikre os, at der ikke er skader eller noget, der ulmer ved taget, siger han.

Herudover skal der luftes ud i lejligheden.

Branden har været værst omkring komfur og emhætte, hvor branden er opstået, men årsagen kan Jørgen W. Pedersen ikke givet noget ud på.