Kvinde kørte spritkørsel og faldt i søvn hen over forsæderne

AALBORG:Det må have været en vældig brandert, der lå til grund, da en 62-årig kvinde lørdag aften blev sigtet og anholdt for spirituskørsel og overtrædelse af færdselsloven, efter hun blev fundet i sin bil, mens hun sov hen over forsæderne.

For sikkert og vist er det, at hun - efter at være blevet vækket - fik blæst alkometeret et godt stykke over de tilladte 0,5. Det skriver Nordjyllands Politi i døgnrapporten.

Flere personer havde bemærket og anmeldt den 62-årige kvinde, som kørte meget usikkert i Aalborg SV. Hun kørte desuden frem for ubetinget vigepligt uden at nedsætte hastigheden.

Nordjyllands Politi skriver, at en patrulje fandt kvinden i bilen, der var parkeret på hendes hjemmeadresse.