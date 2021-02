Kvinde satte ild til møbler i sin egen lejlighed

AALBORG:En 27-årig kvinde er tidligt søndag morgen blevet anholdt og sigtet for at have sat ild til sin egen lejlighed i Stormgade i Aalborg.

Det oplkyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Branden blev anmeldt til Nordjyllands Beredskab klokken 03.07.

- Da beredskabet kommer frem til branden, er lejligheden meget røgfyldt. Men døren er ulåst, og brandfolkene kan komme ind i lejligheden, hvor der har været ildløs, forklarer Kasten Højrup Kristensen.

Beredskabet fik hurtigt slukket ilden i den tomme lejlighed. Men det er ifølge vagtchefen ret tydeligt, at der med vilje er blevet sat ild til en sofa og andet møblement.

Lejlighedens beboer, den 27-årige kvinde, var ikke tilstede, men politiet fik via familie fat i kvinden, der nu er anholdt og sigtet for brandstiftelse.

Der var ifølge vagtchefen ikke den store fare for, at branden skulkle brede sig til resten af etageejendommen i Stormgade og naboerne i ejendommen blev ikke evakueret i forbindelse med branden.

- Men vi ser altid særdeles alvorligt på forsætlig brandstiftelse, og det kunne jo være gået meget værre end tilfældet nu blev, siger Karsten Højrup Kristensen.

Ifølge ham har kvinden endnu ikke kunnet give en forklaring på, hvorfor hun har sat ild til møbler i sin egen lejlighed.

- Det skal den videre efterforskning forsøge at fastslå, siger vagtchefen.

Der skal nu foretages tekniske undersøgelser af brandstedet - muligvis allerede søndag, og så skal politiets jurister senere søndag formiddag vurdere, om kvinden skal fremstilles i grundlovsforhør.