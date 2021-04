Kvinde sigtet for at stikke ekskæreste - han kom for sent til middag

AALBORG:En 36-årig kvinde er ved retten i Aalborg tirsdag blevet varetægtsfængslet frem til 4. maj, da hun er sigtet for at have stukket sin ekskæreste gentagende gange.

Kvinden havde mandag aften inviteret den 47-årige mand til middag i sin lejlighed i Aalborg, men da han kom for sent, angreb hun ham angiveligt bevæbnet med en køkkenkniv i den ene hånd og en brødkniv i den anden.

- Det er angiveligt sket, fordi hun var sur over, at han var kommet for sent, og maden var blevet kold, siger anklager ved Nordjyllands Politi Thomas Klingenberg.

Kvinden har nægtet sig skyldig og ville ikke udtale sig i retten i dag, men holder sig til den forklaring hun gav til politiet.

- Hun har forklaret, at ekskæresten pludselig blødte under madlavningen, og så hjalp hun med at forbinde ham. Så efter hvad hun selv siger, har hun ikke stukket ham, siger Thomas Klingenberg.

Manden er blevet undersøgt af en retsmediciner på sygehuset. Han havde kradsmærker i hele hovedet og på halsen, et snitsår på fem centimeter på underarmen og to stiksår i ryggen.

- Retsmedicineren vil vurdere, at han muligvis har været i livsfare, men det er ikke helt klarlagt endnu, siger Thomas Klingenberg.

Kvinden er varetægtsfængslet for kvalificeret vold i gentagelsestilfælde, da hun før er dømt for vold. Det er blevet bedømt, at der er en risiko for, at hun ville begå vold igen, hvis hun var på fri fod.

Derudover var der en risiko for, at hun ville forsøge at påvirke efterforskningen eller påvirke vidner og den forurettede.