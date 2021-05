Kvinde slog op med sin kæreste - så kørte han hende ned

AALBORG:En 29-årig mand blev torsdag ved Retten i Aalborg idømt otte måneders ubetinget fængsel for at påkøre en kvinde samt for at overtræde straffelovens § 244 omhandlende vold.

Episoden opstod tilbage i februar, da en ung kvinde var taget ud til sin daværende kærestes bopæl i Gl. Ullits ved Farsø for at slå op med manden.

Det endte desværre ikke i fred og fordragelighed, da han ikke modtog nyheden pænt.

Kvinden forlod ejendommen i sin bil, men manden kørte efter på grusvejen, som ledte væk fra bopælen. Her overhalede han hende i høj fart og tvang hende til at standse bilen.

Den 29-årige gik herefter hen til kvindens bil, hvor han med vold - heriblandt knytnæveslag i hovedet og halsgreb - tiltvang sig hendes mobil og briller.

- Hun forsøgte at få sine ting igen i døråbningen af mandens bil. Her havde de en diskussion, men han nægtede at aflevere mobil og briller. Han valgte at tænde bilen og bakkede, mens hun stod ved den åbne bildør.

- Hun blev revet omkuld af bildøren og faldt med hovedet ned i en grusvej, hvor hun pådrog sig flere rifter i hovedet og på knæene, forklarer anklager ved Nordjyllands Politi Malene Lund Andersen.

Kvinden brækkede også fingeren under episoden.

Den 29-årige mand nægtede sig skyldig, men erkendte, at han havde givet hende et skub, hvorefter hun tog fra med hånden og i den forbindelse skulle have brækket sin finger.

- Den forklaring tilsidesatte retten og dømte ud fra hendes forklaring og de billeder af skaderne, som blev fremlagt, fortæller Malene Lund Andersen.

Manden var i februar prøveløsladt for tilbage i august 2020 ligeledes at have påkørt en anden person.

Da der er tale om gentagelsestilfælde, har manden siddet varetægtsfængslet siden februar, og det skal han fortsat efter dommen.

Han valgte at anke dommen til landsretten, mens han ligeledes kærede varetægtsfængslingen, hvilket landsretten nu skal tage stilling til.