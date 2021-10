Kvinde tævede løs på 15-årig dreng på åben gade

AALBORG:To helt unge knægte - en på 15 år og en på 17 år - var højest uheldige, da de bevægede sig ad Hobrovej natten til søndag..

Her stødte de nemlig begge ind i en 29-årig kvinde, der absolut ikke kunne styre sig - påvirket som hun var af enten alkohol eller stoffer.

Først mødte kvinden ved 01.25-tiden den 15-årige i krydset Hobrovej-Provstejorden. Her langede hun helt umotiveret et knytnæveslag i ansigtet på den 15-årige. Det anmeldte den 15-årige til politiet, men inden ordensmagten nåede at få fat i kvinden, var den gal igen.

I området nær Skipperen ved Hobrovej gik det i anden omgang ud over den 17-årige, der ellers kørte forbi på cykel. Kvinden havde dog fået hjælp af en 40-årig mand, der fik fat i den 17-årige, fik ham af cyklen og tog halsgreb på ham, mens kvinden igen langede et knytnæveslag i ansigtet på den 17-årige.

- I forbindelse med den anden episode, der skete klokken 02.05, fik vi anholdt både den 29-årige kvinde, som er kendt af os i forvejen for ligeartet kriminalitet, og den 40-årige mand, fortæller vagtchef Bent Højgaard, Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at den 40-årige er blevet afhørt og siden løsladt, men den 40-årige kan se frem til et retsligt efterspil.

- Der er ikke noget forhåndskendskab mellem de to unge, der er blevet overfaldet, og kvinden, konstaterer vagtchefen.

Den 29-årige kvinde derimod har overnattet i detentionen, og hun bliver fremstillet i grundlovsforhør senere i dag, oplyser Bent Højgaard.

Han fortæller, at man hos politiet godt kan mærke, at coronarestriktionerne lige nu er et overstået kapitel.

- Vi er oppe på samme niveau nu, når det handler om overnatninger i detentionen. Vi har været pænt belagt de seneste to nætter. Hvor der under restriktionerne var fred og ro efter midnat eller deromkring, så er der blevet meget mere at se til nu, konstaterer vagtchefen.

Alle berusere - undtagen den 29-årige voldelige kvinde - er løsladt igen fra landsdelens detentioner.