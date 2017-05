Kvindelig artist faldt ned under forestilling

Cirkus Arenas publikum fik sig lørdag eftermiddag en forskrækkelse

AALBORG: En ellers erfaren kvindelig cirkusartist faldt lørdag eftermiddag flere meter ned fra en høj stang under Cirkus Arenas forestilling i Aalborg. Det fortæller cirkussets pressetalsmand Kristoffer Ditlevsen.

Artisten er Vita Costache, som optræder med Leo Costache i Duo Costache. De har optrådt med nummeret i mange år.

- Det var under det nummer, som slutter første akt. Her samarbejder to artister i manegen med en stand mellem sig. På et tidspunkt skal den mandlige artist have standen på skulderen, og så er det meningen, at den kvindelige artist skal kravle op på stangen. Her mister hun balancen og falder ned, fortæller Kristoffer Ditlevsen, som dog ikke selv var til stede ved forestillingen.

Heldigvis skete der ikke artisten noget trods det alvorlige styrt.

- Efter pausen kom hun ind for at vise publikum, at hun var okay, og hun har netop optrådt ved eftermiddagens anden forestilling, siger Kristoffer Ditlevsen.

Han fortæller, at det er meget sjældent, at der sker uheld i cirkus.

- Normalt går det, som det skal, men cirkus er jo nu og her, så alt kan ske, siger han.

Det er ikke første gang, at en af Cirkus Arenas artister kommer galt af sted. I 2013 styrtede en artist flere meter ned under en forestilling på Tangkrogen i Aarhus. Også her slap artisten med skrammer.