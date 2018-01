Kyniske pirater slog til

ISHOCKEY: Aalborg Pirates viste stor kynisme i tredje periode, da de tirsdag aften vendte et truende nederlag til en 2-1 sejr ude over Frederikshavn White Hawks i Metalligaen. Dermed har aalborgenserne distanceret lokalrivalerne med hele 10 point, og da der blot resterer syv runder af grundspillet ligner det en slutplacering som nummer to til piraterne, mens White Hawks skal kæmpe med Odense, Rødovre og Esbjerg om tredjepladsen.

Første periode var en intens forestilling, hvor de teknisk dygtige gæster syntes en smule hurtigere på skøjterne.

De resulterede i en håndfuld pæne chancer, men Cristian Larsen klarede godt for sig i frederikshavnernes mål.

Som minutterne gik, fik høgene arbejdet sig bedre ind i kampen, og efter godt 12 minutter kom forløsningen, der skabte landskampstemning i Nordjyske Bank Arena.

Henrik Eriksson brændte en kæmpe chance, men i den efterfølgende forvirring foran piraternes mål dukkede Gorm Topholt op, og han havde ikke svært ved at skubbe pucken i nettet til 1-0.

Anden periode forblev målløs, selvom det ikke skortede på chancer i begge ender af banen.

Største chance tilfaldt hjemmeholdet, der fem mod tre spillede Henrik Eriksson helt fri foran et åbent Aalborg-målet. Men svenskeren formåede ikke at styre pucken i netmaskerne.

Det kom til at koste i sidste ende. For i en lige tredje periode nettede Aalborg Pirates to gange ved Clay Anderson og Peter Quenneville, og dermed løb gæsterne med det hele.