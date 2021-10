LA’s spidskandidat i Aalborg: Sådan vil mere frihed skabe bedre kommunal service

Forstil dig en rådgiver i et jobcenter, der har lutter glade borgere, der alle er i aktivering et sted, de kan lide at være og får noget ud af.

Og forestil dig en pædagog, der er sammen med børnene på stuen hele dagen i stedet for at sidde og udfylde trivselsrapporter på hver og én.

Forestil dig også, at en kommunal sagsbehandler i højere grad selv har kompetence til at behandle din sag.

Og forestil dig til sidst, at ældre borgere kan vælge frit mellem tilbud fra konkurrerende plejehjem, der har frihed til at tilpasse deres institution efter beboernes behov - og ikke efter, hvad en velmenende kommunalpolitiker synes, er bedst.

Så har du i bund og grund det, som Liberal Alliances nye spidskandidat vil arbejde for, hvis hun kommer i byrådet ved næste valg.

Sólbjørg Jakobsen er 30 år og har en baggrund som jurist med erfaring fra kommunale forvaltninger. Hun hylder Liberal Alliances grundlæggende ideologi om at få mere frihed, mindre bureaukrati, lavere skatter og højere vækst.

- Mit grundlæggende menneskesyn er, at jeg har gennemgribende tiltro til, at de fleste mennesker gerne vil klare sig selv og passe på sine medmennesker. Systemet har ingen berettigelse til at tage friheden fra borgeren, der lever op til sit ansvar. Systemet er skabt til borgeren – ikke omvendt. Derfor må systemet aldrig stå i vejen for de mange borgere, der både kan og vil selv. At sætte systemet før borgeren er en mistillidserklæring til det enkelte menneske, siger hun.

Politik er som en gyngetur. Det går op og ned, og det er meget svært at ændre den satte kurs. Foto: Lars Pauli

Hun har gennem flere år arbejdet i det offentlige, hvor hun har set, hvor meget der kunne gøres bedre, hvis medarbejderne på det nederste niveau havde mere ansvar og mulighed for at træffe beslutninger, der ikke skal godkendes opad først.

- Det er afgørende for mig at understøtte en kommune, der giver frihed og fleksibilitet til borgerne - og sørger for et godt socialt sikkerhedsnet til dem, som har brug for hjælp, siger den Sólbjørg Jakobsen, der er fraskilt men bor med sine børn og sin forlovede i Vestbjerg.

Hun tror på, at dem vi ansætter til at yde velfærd, de skal have lov til at bruge deres faglighed.

- Det nytter ikke noget at hyre en masse mennesker, der er uddannet i et fag de virkelig brænder for, for så blot at lade en flok kolde hænder træffe alle beslutningerne for dem, siger hun og har en plan.

- Jeg vil gå forvaltningerne igennem med en tættekam for at afdække, hvor vi kan simplificere og sørge for en bedre service for borgerne. Der er absolut intet, der tyder på, at Aalborg Kommune ikke bruger penge. Vi skal derfor undersøge grundigt, hvordan de kan bruges bedre, siger Sólbjørg Jakobsen.

Hun har især fire helt konkrete politikpunkter, hun vil arbejde for.

Champagneglassene skal forhåbentlig bruges, når valget er overstået, synes Sólbjørg Jakobsen at tænke. Foto: Lars Pauli

Børnene

På børneområdet vil hun øge privatiseringen af daginstitutionerne, pengene skal følge barnet, og der skal være fokus på tilliden til den faglige ledelse lokalt, så der er tilstrækkeligt med varme hænder til de små.

- Væk med tidskrævende bureaukrati og halvårlige obligatoriske trivselsrapporter - den slags bør vi kun have, til når det vurderes nødvendigt. Jeg tror, de fleste er enige med mig i, at børnene får den bedste omsorg af de pædagoger, der er tilstede hos børnene i stedet for inde på kontoret, siger hun og vil have, at alle pengene følger børnene til frit valg af institution.

- Det er kun fair at vi laver lige vilkår for alle, og det giver samtidigt frihed og fleksibilitet til, at en masse børnefamilier kan indrette hverdagen efter netop deres behov. Samme mulighed har man også i så mange andre kommuner, og i Aalborg bør vi også lade pengene følge barnet, siger hun.

Om spidskandidaten 30 år Opvokset på Færøerne Uddannet jurist i Aalborg 2016 Arbejder som fagkonsulent i Ungecenter Brønderslev Fraskilt med to børn Bor i Vestbjerg med sin forlovede VIS MERE

Skolerne

Her er frihed også vigtig, og forældre skal have frit skolevalg – både mellem folkeskoler og friskoler, mener spidskandidaten.

Der skal være fokus på at lade børn være børn. Lange skoledage og at arbejde kontinuerligt med de 17 verdensmål er ikke den barndom, jeg ønsker for mine børn. Vi voksne burde holde vores politik og visioner for verden for os selv og ellers lade elever være elever og børn være børn. Og så skal vi have mindre klasser i stedet for store med to lærere i en begrænset årrække, lyder det.

Jobcentre

Sólbjørg Jakobsen har arbejdet i flere jobcentre og mener, at lovgivningen er alt for kompleks til at kunne drive centrene fornuftigt og simpelt ud fra den enkelte borgers behov.

- De krav, der resulterer i kassetænkning og tvungne aktiviteter for at fornøje statistikker, gør, at vi mister fokus på kerneopgaven, som er at hjælpe borgeren til at kunne forsørge sig selv. Jeg har oplevet, at mange sendes i tilbud og praktikker, uden at de selv ønsker det eller kan se mening med det. Vi kan ikke ændre det lokalpolitisk, da jobcentrene ifølge lovgivningen skal lave de her ting, men vi kan bestræbe os på, at når vi nu SKAL aktivere borgeren, så skal vi sørge for, at de får indholdsrige tilbud med kvalitet. I Aalborg vil det kræve, at vi bliver mere åbne for at inddrage private aktører med forskellige kompetencer og indsatser, så vi nemmere kan finde præcis den løsning, der passer bedst til den enkelte borger. Mennesket før systemet, kort sagt, siger hun.

- Jeg har set mange borgere, som via støtte har fået en rigtig god tilknytning til arbejdsmarkedet. Disse mennesker skal vi altid prioritere at støtte, lyder det.

Portræt af LAs spidskandidat i Aalborg Sólbjørg Jakobsen. Foto: Lars Pauli

Plejehjem

Når det handler om de ældre, så er det også her vigtigt, at pengene følger borgeren.

- Også her går jeg ind for langt mere privatisering. Glem alt om millimeterplanlægning af, hvor lang tid det tager at servere aftensmad eller at hjælpe en ældre person i seng. Det er mennesker, der er tale om – og en omsorgsopgave, der ikke kan planlægges i skemaer. Afskaf så meget bureaukrati som overhovedet muligt og sørg for nok varme hænder til at kunne give en værdig ældrepleje, siger Sólbjørg Jakobsen.

Mere selvvalg

De fire punkter skal derfor sikre, at borgerne i Aalborg i højere grad har mulighed for at vælge selv - i stedet for, at kommunen bare vælger for dem.

- Jeg vil understøtte flere muligheder for borgerne, så de kan indrette deres liv efter egne ønsker og behov, både for den enkelte borger såvel som for familier. Vores velfærd skal være så menneskelig som mulig, og vi skal aldrig sætte systemet før borgeren, lyder det fra Solbjørg Jakobsen.

Der skal altså ikke være nogen, der falder igennem det sociale sikkerhedsnet. Det skal bare gøres på andre, nye og bedre måder.

- Jeg vil med fornuftig politik, ben i næsen og gennem hårdt arbejde repræsentere alle borgere, som også mener, at de ved bedre end kommunen i forhold til, hvad der er bedst for dem selv og deres familie. Jeg taler for alle dem, som kan nikke genkendende til, at systemet alt for ofte sættes før mennesket. Min faglige baggrund som jurist, er en fordel, når jeg skal sætte mig ind i tungt materiale og udarbejde løsningsforslag, og min brede erfaring i det offentlige har klædt mig på til at tænke i realistiske og konkrete løsninger, siger Sólbjørg Jakobsen.

Hjemme i Vestbjerg tilbringes tiden med hendes to børn og kæreste. Foto: Lars Pauli

Kæmpe smæk

Ved valget i 2017 stillede hun op for Venstre, men kom ikke ind. Det var i øvrigt et hårdt valgresultat for de højreorienterede partier, der betød, at Liberal Alliance mistede cirka 1000 stemmer og røg ud af byrådet.

- Valget i 2017 var barsk for blå blok - og faktisk for alle der ikke var S, hvilket LA også i dén grad måtte sande. Der manglede dog ikke mange stemmer dengang, og vi kæmper hårdt for at opnå valg i år, hvilket jeg har høje forventninger om, at vi gør. Vi taler til de vælgere, som måtte være enige med os i, at der skal mere frihed og fleksibilitet til os borgere. Mindre bureaukrati og fokus på værdigt menneskesyn. Vækst og fremgang til erhvervslivet. Færre prestigeprojekter og en mere fornuftig drift af kommunen, siger den jura-uddannede spidskandidat, der under corona manglede en indtægt i tre måneder, inden hun skulle begynde på et nyt arbejde.

- Det er min opfattelse, at dagpenge eller anden offentlig forsørgelse kun skal søges, når der ikke er andre muligheder, og der var jo masser ufaglært midlertidigt arbejde, jeg kunne søge dengang. Min ansættelse startede dog før end oprindeligt aftalt, så jeg nåede kun at ’pode’ i en måneds tid, men det var dog ganske sundt for mig at trække i ”fysisk arbejdstøj”, siger Sólbjørg Jakobsen.

- Det er jo hårdt på en helt anden måde end kontorjobbet, hvilket man som politiker ikke skal glemme, siger hun, der også er opdraget til at arbejde for det, hun tror på og tro på, det nytter noget.

- Hvad er ellers meningen med at investere så meget af sin tid og energi på at gøre en forskel, hvis jeg ikke tror på, det nytter noget? Som politiker er du med til at lægge strategier og prioritere, hvad vores fælles midler skal bruge på. Jeg mener, at pengene har det bedst i borgernes lommer, og at enhver kommunal krone skal bruges fornuftigt og med respekt for skatteydernes indsats. Det er ikke altid tilfældet i dag. Men jeg vil i den grad være med til at forandre tingene i forvaltningerne, siger Sólbjørg Jakobsen.