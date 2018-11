Lå inde med store mængder stoffer: 45-årig fængslet

AALBORG: En 45-årig mand fra Aalborgområdet blev ved et grundlovsforhør torsdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning, hvor politiet naturligvis går efter at finde frem til, hvem der har leveret stofferne til manden.

Manden lå ved en ransagning af hans bopæl onsdag aften inde med store mængder forskellige stoffer såsom cirka 230 gram amfetamin, 10 gram kokain, 40 gram hash og to gram af partystoffet MDMA.

Ifølge anklager Mathias Andersen fra Nordjyllands Politi nægtede den 45-årige i grundlovsforhøret, at de store mængder stoffer han havde var til videresalg. Han hævdede, at det kun var til eget forbrug.

– Når man har med en mængde i denne størrelsesorden, så har det også kostet en vis pris, og hvis man skal kunne finansiere det til eget brug, så skal man have en vis indtægt. Ellers skal man ud og sælge af stofferne for at holde ens eget forbrug kørende, forklarer anklageren om grundlaget for varetægtsfængslingen af den 45-årige.

Nordjyllands Politi fik også onsdag varetægtsfængslet en 54-årig mand for at ligge inde med store mængder narko.

– Der er ikke nogen sammenhæng mellem de konkrete sager. Men den efterforskningsafdeling, som har med narkosager at gøre, de er meget opmærksomme på personerne i miljøet, og de vil gerne sende et signal med de to fængslinger om, at der er en konsekvens, når man ligger inde med stofferne i så store mængder, konstaterer Mathias Andersen.

Den 45-årige kærede i øvrigt ikke de fire ugers varetægtsfængsling.