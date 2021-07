Lånte fars bil og kørte en mand ned med vilje

NØRRESUNDBY:En 18-årig mand lånte i maj sin fars Toyota Aygo og brugte den til at køre en anden mand, der gik på fortovet, ned.

Mandag er den 18-årige så blevet idømt fem måneders ubetinget fængsel for påkørslen, og hans far har mistet sin bil, der er blevet konfiskeret efter de nye regler om vanvidskørsel.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Episoden fandt sted 19. maj omkring klokken 18.30, hvor den 18-årige kom kørende på Skansevejen i Nørresundby.

Af uvisse årsager kørte den 18-årige pludselig op på fortovet, hvor der gik en gruppe unge mænd, og her kørte han en 20-årig mand ned. Den 20-årige fik alvorlige skader i ryggen og i hovedet og måtte på operationsbordet på sygehuset.

Efter påkørslen stak den 18-årige af fra stedet, og han blev først anholdt to dage senere.

Retssagen mod manden kastede ikke lys over, hvorfor den 18-årige kørte den anden mand ned. Selv forklarede den 18-årige, at han var gået i panik, fordi gruppen af mænd var løbet frem mod ham med knive, og at han derfor trykkede på speederen og ved et uheld ramte den 20-årige.

Den forklaring troede Retten i Aalborg dog ikke på, men lagde til grund, at den 18-årige kørte den anden mand ned med vilje.

Det 20-årige offer kunne dog heller forklare, hvad motivet til påkørslen kunne være. Parterne kendte hinanden i forvejen, men efter deres egne forklaringer, skulle der ikke have været en konflikt.

Den 18-årige valgte at modtage dommen.