Aalborg Kommune lækkede cpr-numre: 2233 borgere berørt

AALBORG:2233 personnumre samt oplysninger om 36 personer med navne- og adressebeskyttelse er ved en fejl havnet ved to personer, som har klaget til Planklagenævnet over en byudviklingsplan i Aalborg Kommune. Det oplyser by- og landskabsforvaltningen, der netop er blevet gjort opmærksom på lækket, der betragtes som et brud på persondatasikkerheden.

- Det er rigtig beklageligt, at vi har haft et sikkerhedsbrud, for vi arbejder intenst på at undgå, at den slags sker. Sikkerhedsbruddet er naturligvis anmeldt til Datatilsynet, ligesom vi - sammen med Planklagenævnet - har sendt en formel underretning til de berørte borgere, fortæller vicedirektør i by- og landskabsforvaltningen Frede Aagren

Bruddet opstod i forbindelse behandlingen af to klagesager, og det omfatter blandt anden en forsendelsesliste med 2233 personnumre samt oplysninger om 36 personer med navne- og adressebeskyttelse.

Dokumenterne har kun kunnet tilgås af sagens parter - det vil sige af de to personer, der har klaget over byudviklingsplanen - samt af sagsbehandlere ved Aalborg Kommune og Planklagenævnet, som alle har tavshedspligt. Materialet har således ikke været offentligt tilgængeligt.

Det ændrer imidlertid ikke ved, at de to borger samt sagsbehandlerne har haft adgang til en viden, som de ikke burde have haft adgang til, og derfor betragtes sagen som et brud på persondatasikkerheden og skal dermed anmeldes til Datatilsynet.

I et brev til de berørte personer skriver Aalborg Kommune blandt andet, at dokumenterne ikke er tilgængelige på klageportalen længere, og at der ikke er noget, der tyder på, at oplysningerne er blevet misbrugt.

Men kommunen kan naturligvis ikke garantere noget, og derfor er det en god ide at være opmærksom på uregelmæssige aktiviteter. For eksempel modtagelse af pakker man ikke har bestilt, rykkere for fakturaer man ikke kender til, lån i pengeinstitutter man ikke kender til, ordrebekræftelser på noget man ikke har bestilt eller andre mistænkelige situationer, der kunne tyde på svindel.