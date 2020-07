Lærer på Aalborg-skole konstateret smittet med corona-virus

En medarbejder på Gug Skole blev torsdag konstateret smittet med corona-virus. Det skriver Aalborg Kommune i en pressemeddelelse.

Elever, forældre og medarbejdere på skolen er orienterede.

Læreren har ikke haft elevkontakt siden 26. juni og derfor skal forældre ikke umiddelbart være nervøse, hvis ikke deres barn har symptomer på corona-virus.

- Da læreren ikke har haft undervisning i de seneste dage, er skolens ledelse i første omgang ved at klarlægge, hvilke medarbejdere, der har været i tæt kontakt med vedkommende, siger direktør for skoleforvaltningen i Aalborg Kommune, Jackob Ryttersgaard til NORDJYSKE og fortsætter.

- Vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed og den umiddelbare tilbagemelding er, at vi skal informere elever og forældre, og så skal de være opmærksomme på, om de får symptomer.

Kommunen har forberedt sig på, at det kunne ske, og derfor har det i situationen handlet om at følge de retningslinjer, som blev udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed.

- Vi har jo i bund og grund gået og tænkt på, hvornår det blev vores tur. Vi har forberedt os på forskellig vis, og derfor satte vi også hurtigt vores beredskab i gang. Situationen blev taget med ro, men også med den alvor, det kræver, siger Jakob Ryttersgaard.