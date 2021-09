Lærer undersøgt for at sende krænkende beskeder til elever på Tech College

AALBORG:Elever på Tech College i Aalborg har overfor skolens ledelse gjort opmærksom på, at en lærer har sendt upassende beskeder til flere elever.

Det bekræfter Tech College direktør Søren Samuelsen i en mail til nordjyske.dk

- Det kan i den forbindelse oplyses, at nogle elever har gjort skolen opmærksom på, at en underviser har sendt upassende beskeder til elever, som er over 18 år, og vi iværksatte derfor straks en nærmere afdækning heraf i overensstemmelse med gældende regler og skolens retningslinjer, skriver direktøren i mailen.

- Vi har som skole nultolerance i forhold til en sådan adfærd og ser derfor med stor alvor på elevernes henvendelser, men da der er tale om en personalesag, agter vi ikke at udtale os yderligere, understreger direktør Søren Samuelsen.