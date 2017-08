Lærerige nederlag

AALBORG: Resultatmæssigt har Aalborg Håndbolds danske mestre haft en jammerlig opstart med nederlag på stribe.

Men optimismen er alligevel intakt i den nordjyske klub, for modstanderne i sommerens testkampe har været tyske klassemandskaber.

Senest tabte Aalborg Håndbold 24-26 hjemme til THW Kiel onsdag aften.

- De var gode. Men jeg synes, vi var bedre et langt stykke hen af vejen. I anden halvleg laver vi for mange tekniske fejl, og det straffer et hold som Kiel med en helt anden kynisme, end vi er vant til fra den hjemlige liga, vurderede målmand Søren Pedersen efter kampen.

- Det er læreridt at spille mod den slags hold, for vi mærker på egen krop, hvad der skal til for at være med. Spillemæssigt har vi niveauet, men vi skal have luget ud i fejlene.

Den analyse var direktør Jan Larsen enig i.

- Vi kan være stolte af vores første halvleg, som vi vinder med tre mål over et klassehold som Kiel. Men efter pausen kommer fejlene, og det straffer de. Jeg håber, at spillerne vokser og lærer af de her kampe, så vi kan få en god Champions League-kampagne, sagde Jan Larsen.