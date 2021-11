Læsøs ilddåb giver helt nye muligheder til Aalborg Håndbold

HÅNDBOLD:Da Aalborg Håndbold havde overstået torsdagens Champions League-kamp i Kiel, gik turen ikke hjem til Aalborg. Den gik til gengæld til Esbjerg, hvor Aalborg-delegationen overnatter indtil lørdagens udekamp mod Ribe-Esbjerg i den danske liga.

På den måde sparer man en del transporttid i et i forvejen meget sammenpresset rejseprogram.

Det store spørgsmål er, om Jesper Nielsen når at rejse sig fra sygesengen, så han kan spille med i lørdagens kamp, hvor man med garanti mangler René Antonsen, der fik et vrid i sin ene ankel ganske kort inde i torsdagens kamp.

Under alle omstændigheder bliver der sikkert brug for Nikolaj Læsøs hjælp i midterforsvaret, ligesom det var tilfældet i kampen mod Kiel, hvor han så at sige blev kastet for løverne, da René Antonsen blev skadet. Nok havde man trænet det lidt i de seneste uger, men ligefrem at skulle bokse med Kiel-stjernerne fra et udgangspunkt i midterforsvaret var lidt af en prøvelse.

- Det er noget, jeg rigtig gerne vil kunne, så jeg har flere facetter i mit spil. Det vil helt sikkert gavne mig, hvis jeg både kan dække backen og i midten. Jeg håber lidt, at Jesper bliver klar, så vi har lidt flere kræfter at rykke rundt med, og så håber jeg, at Renés skade ikke er så slem, som den i første omgang så ud. Det må vi bare krydse fingre for, siger Nikolaj Læsø.

- Vi tog til Kiel for at få to point med hjem, så det gav en skuffelse, men der var også flere positive ting i spillet, som vi skal forsøge at tage med videre til kampen i Esbjerg, siger Nikolaj Læsø.

En af de positive ting, der kom ud af Læsøs ilddåb i midterforsvaret var en mere offensiv forsvarsvariant fra Aalborgs side.

- Mod Kiel fik vi set en lidt mere offensiv 5-1-variant, og den har vi ellers gemt lidt væk. Det fungerede sådan set fint, så det er jeg glad for, siger Stefan Madsen, der generelt er tryg ved at lade Nikolaj Læsø få en større rolle defensivt, hvis det bliver tilfældet med skaden til René Antonsen og et muligt fravær af en syg Jesper Nielsen.

- Det kan Nikolaj godt løse. Det synes jeg også, vi så mod Kiel, for det var ikke nogen nem situation, han blev kastet ind i, men det fik han og Møllgaard løst godt, selvom der naturligvis altid vil være nogle uafstemtheder i sådan en situation, siger Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold møder Ribe-Esbjerg på udebane. Der er kampstart klokken 16.