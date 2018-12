Landets største vindmøllepark er snart i mål

NØRREKÆR ENGE: Sidste hindring for opstilling af 16 vindmøller i Aalborg Kommunes andel af Nørrekær Enge er nu fjernet, efter at Nørkær Enges Vindmølleforening og det svenske energiselskab Vattenfall, der står bag vindmølleparken, har indgået en aftale om privat medfinansiering.

Aftalen sikrer lokalsamfundet en andel i møllernes indtjening.

Fra Aalborg Kommunes side er netop en sådan aftale forudsætningen for at godkende vindmølleparken, der inklusive de møller, der skal stilles op på Vesthimmerlands Kommunes side af kommunegrænsen, omfatter 36 vindmøller med en højde på 150 meter. Da aftalen ikke var på plads, da by- og landskabsudvalget havde den afsluttende behandling af vindmølleparken på sin dagsorden på sit møde 8. november, medvirkede det til, at punktet blev udsat.

Et lokalt medejerskab er ikke bare vigtigt, det er meget vigtigt for udvalget. Hans Henrik Henriksen (S)

- Et lokalt medejerskab er ikke bare vigtigt, det er meget vigtigt for udvalget, og derfor afventer vi en underskrift på en kontrakt mellem de to parter, sagde by- og landskabsudvalgsformand Hans Henrik Henriksen (S) ved den lejlighed.

Hensyn til Næsborg Kirke

Udover nævnte aftale har Aalborg Kommunes endelige accept trukket ud i kraft af, at antallet af møller i nabokommunen ikke var endeligt afgjort.

Vesthimmerlands Kommune ønskede at få afklaret muligheden for at få fire møller, der var taget ud af hensyn til Næsborg kirke, ind i projektet igen. Viborg Stiftsøvrighed har imidlertid afvist at ændre den indgåede aftale, hvorfor den endelige park bliver på nævnte 36 møller.

Med lokal medfinansiering og et samlet antal møller på plads kunne by- og landskabsudvalget på sit seneste møde indstille til byrådet, at planen godkendes endeligt.

Et af ni områder i Aalborg

Vindmøllerne skal etableres på fire rækker parallelt med den eksisterende række vindmøller i området. Der bliver tale om parallelle og ubrudte rækker hen over kommunegrænsen.

Hvad Aalborg Kommune angår, er Nørrekær Enge et af de ni områder, der blev peget på til opstilling af vindmøller i vindmølleplanen fra september 2013. I forvejen har der siden 2009 stået 13 vindmøller i Nørrekær Enge - 7 i Vesthimmerlands Kommune og 6 i Aalborg Kommune.

Under den offentlige høring om projektet er der indsendt i alt 68 indsigelser og bemærkninger, hvoraf 31 er sendt til begge kommuner. 21 er alene sendt til Vesthimmerland og 16 til Aalborg.

Nogle af de kritiske bemærkninger gik netop på, at lokalsamfundet fik generne, men ikke andel i det økonomiske udbytte fra vindmølleparken. I mange høringssvar fra især lokalområdet blev accept af vindmølleprojektet netop koblet sammen med en aftale om lokalt medejerskab af en del af mølleprojektet.

Nørrekær Enges Vindmølleforening, der er stiftet på initiativ af borgere i området, har til formål at sikre, at lokalområdet kompenseres økonomisk for at ”lægge hus til” de mange nye vindmøller. Med kompensationen får lokalsamfundet, som har vindressourcen, mulighed for fortsat at fremstå som et område, der er attraktivt at bo i, hedder det bl. a. i foreningens egen formålsbeskrivelse.

Vindmølleforeningens formand Emil Olsen har tidligere sagt til NORDJYSKE, at lokalt medejerskab vil være en god model i forhold til at løfte områder uden politisk og økonomisk interesse fra omverdenens side.

For nuværende ønsker formanden ikke at kommentere den indgåede aftale. I stedet henviser han til, at der inden for den nærmeste fremtid vil komme en fælles pressemeddelelse fra de involverede parter.

Den kommende vindmøllepark i Nørrekær Enge bliver Danmarks største på land.