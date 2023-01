Landin smider millioner for hus i Aalborg

AALBORG:Den danske håndboldstjerne og landsholdsmålmand, Niklas Landin, der til sommer tiltræder en fire-årig kontrakt med Aalborg Håndbold, har tilsyneladende fået sine fremtidige boligforhold på plads.

Ifølge eb.dk har landsholdsmålmanden i hvert fald købt hus "vest for Aalborg Centrum", som sitet beskriver beliggenheden. Det kan altså være i Aalborgs vestby eller måske i Hasseris.

Og det er ikke småpenge, den danske landsholdsstjerne har måttet lægge for sit hus: 8,4 millioner kroner skulle han og hustruen Liv Skov Christensen ifølge eb.dk have betalt for huset.

Eb.dk har sine oplysninger fra Tinglysningen.

Niklas Landin, der i både 2019 og 2021 blev kåret til verdens bedste håndboldspiller, er lige nu til VM i håndbold med det danske landshold, og Danmark starter fredag med et møde med Belgien i Malmø.

Målmanden har i Danmark spillet for blandt andet GOG og Bjerringbro-Silkeborg, før han skiftede til den tyske Bundesliga, hvor han har spillet først for Rhein-Neckar-Löwen fra 2012 til 2015, hvor han skiftede til THW Kiel.

Herfra skifter han så til sommer til Aalborg Håndbold.

- Vi havde i familien længe diskuteret, om det snart var tid til at vende hjem til Danmark. I denne sæson har vi kæmpet med nogle ting, som vi har skullet arbejde med, og mens vi havde de her diskussioner i familien, kom Aalborg på banen med den perfekte pakke, som hele familien syntes var spændende, har Niklas Landin tidligere sagt til nordjyske.dk om årsagen til skiftet til Aalborg Håndbold.

Med i pakken, som Aalborg Håndbold kunne præsentere familien Landin for, var at Niklas Landins kone Liv kan bruge sin farmaceut-uddannelse samtidig med, at børnene får en tættere tilknytning til Danmark.

Det kommer altså til at ske fra den nyindkøbte villa vest for Aalborgs centrum.