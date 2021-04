Landsby vil være større: Drømmer om 100 nye indbyggere

KONGERSLEV:Kongerslev sydøst for Aalborg kan i dag bryste sig af en moderne skole, et stærkt foreningsliv og gode handlemuligheder. Men skal de mange muligheder i byen også bestå i fremtiden, har byen erkendt, at der skal udvikling til. Derfor har en række af byens foreninger og borgere sat sig et ambitiøst mål om at tiltrække 100 nye borgere til de i forvejen knap 1400 indbyggere gennem et større profileringsarbejde af Kongerslev og omegn.

- Som et mindre bysamfund er det nødvendigt, at vi udvikler os og benytter os af de digitale redskaber, der findes, så vi kan bringe os selv ind i bevidstheden hos mulige tilflyttere. Vi har derfor sat os for at vise alt det, som Kongerslev har at byde på, herunder kort afstand til Aalborg, masser af skov og vand i baghaven samt indkøbsmuligheder, pasningsordninger og skole med henblik på at skaffe nye tilflyttere, der kan sikre byens videre udvikling, siger formand for Kongerslev Samråd Birthe Stevnhoved i en pressemeddelelse.

Kongerslev ligger kun 20 minutters kørsel fra Aalborg og har Lille Vildmose og stranden som nærmeste nabo samt et boligmarked med fordelagtige priser. Det er nogle af budskaberne fra styregruppen bag initiativet, som i samarbejde med professionelle aktører vil kommunikere byens mange tilbud ved hjælp af professionelt optagede videoer og en større online- og markedsføringsindsats målrettet potentielle tilflyttere.

- Fastholdelse og ikke mindst tiltrækning af nye borgere er afgørende for byens fremtid. Kongerslev skal forblive på vinderholdet, og vi skal fortsat have børnepasning, en skole samt et blomstrende butiks- og foreningsliv på sigt. Jo flere borgere, vi er, jo mere positivt vil byen udvikle sig, og det er baggrunden for den ambitiøse målsætning om at tiltrække minimum 100 nye borgere til byen over de næste fem år, siger Birthe Stevnhoved.

Der er både natur og billige huse i Kongerslev. Privatfoto

Initiativet i Kongerslev får blandt andet opbakning fra byrådet i Aalborg, hvor netop markedsføring og synliggørelse af lokalområder i landdistrikter står højt på dagsordenen i kommunens landdistriktsudvalg. Udvalget ønsker et øget fokus på markedsføring af lokalområder i kommunen med henblik på bosætning, og derfor kan landsbyer søge om økonomisk støtte til at udføre en marketingindsats overfor potentielle tilflyttere.

Ifølge byrådsmedlem Evald Lange Rise (S), der er medlem af landdistriktsudvalget, sender initiativet fra Kongerslev et stærkt signal.

- Jeg synes, at det er et stærkt signal, at man som by bruger kræfter på at markedsføre sig overfor potentielle tilflyttere. Det fortæller mig, at man her har at gøre med en by, hvor man har lyst til at gøre en indsats, der bidrager til fastholdelse af borgere såvel som udvikling af byen, siger Evald Lange Rise.

Kongerslev vil gerne være større, og derfor går landsbyen nu i gang med en omfattende bosætnings-kampagne. Privatfoto

- Aalborg Kommunes landsbyer er noget ganske særligt, og der bor trods alt 70.000 mennesker i kommunens landdistrikter. En by som Kongerslev byder jo på fantastisk natur, foreningsliv og skole samt nogle grundpriser, der er til at betale. Det er vigtigt, at byerne finder deres egen fortælling og forsøger at nå ud til nye beboere, mener han.

Udover tilskud fra landdistriktsudvalget og et betydeligt bidrag fra Kongerslev Fonden er det de lokale foreninger, der har finansieret profileringsinitiativet.

Foreningerne bag profileringsprojektet forventer at invitere til borgermøde, når corona-situationen atter tillader at mødes. Her kan nysgerrige stille spørgsmål, bidrage med idéer og komme med kommentarer til projektet.