Landsby vil være større: Nu undersøges mulighederne for at udstykke nye byggegrunde

KONGERSLEV:Flere og flere har et ønske om at bygge hus i Kongerslev, og derfor har landsbyens samråd henvendt sig til Aalborg Kommune for at få lov til at udstykke nye byggegrunde i området.

Samrådet har allerede haft det første møde med repræsentanter fra Aalborg Kommune, efter flere - både nuværende borgere og potentielle tilflyttere - har efterspurgt muligheden for at bygge nyt.

- Vi oplever i øjeblikket en positiv udvikling her i Kongerslev og omegn, når man ser på aktiviteten på boligmarkedet, og det afspejler sig også i efterspørgslen på nye byggegrunde i byen. Derfor har vi rettet henvendelse til Aalborg Kommune, så vi kan imødekomme ønsket fra de borgere, der allerede bor her og gerne vil bygge nyt samt de familier, der gerne vil flytte til byen i et nyt hus, fortæller formand for Kongerslev Samråd, Birthe Stevnhoved.

En arbejdsgruppe har tidligere arbejdet på et lignende projekt i Kongerslev, men af forskellige årsager blev projektet dengang sat på pause. Nu er interessen for nye byggegrunde imidlertid blevet så stor, at man igen har sat gang i processen i samarbejde med Aalborg Kommune.

Formand for Kongerslev Samråd Birthe Stevnhoved har fået flere henvendelser fra folk, der gerne vil bygge hus i byen. Arkivfoto: Privat

De seneste tal fra Boligsiden.dk bekræfter den høje interesse for byen med knap 1400 indbyggere. I 2020 blev der således gennemført 56 bolighandler i Kongerslev, mens der i 2021 blev foretaget 51 bolighandler. Med undtagelse af år 2017 tegner begge år sig derfor for det højeste antal bolighandler på et enkelt kalenderår siden rekordåret i 2008.

- De seneste år har der generelt været rift om alle typer af boliger og byggegrunde, men i takt med at der blev solgt mange boliger og tyndet ud i udbuddet, så vi flere og flere handler med byggegrunde. Der blev skabt et sandt boom i salget af alle boligtyper i andet halvår af 2020 og første halvår af 2021, hvor salget slog alle hidtidige rekorder. Det smittede også af på salget af byggegrunde, der var historisk højt i februar, marts og april sidste år, fortæller Birgit Daetz fra Boligsiden.dk.

I 2022 foreligger der endnu kun tal for månederne januar og februar, og her er der i Aalborg Kommune samlet solgt 47 byggegrunde i årets to første måneder.

Ifølge Kongerslev Samråd er det særligt børnefamilier, der har fået kig på Kongerslev.

- Kongerslev er en by med rigtig meget at byde på, herunder en moderne skole, mange daginstitutioner til både småbørn, børnehavebørn og skolebørn samt et rigt foreningsliv. Lige nu ser vi blandt andet ind i en vækst på 19 elever i skolen til det kommende skoleår, hvilket er på niveau med en by som Nibe. Det understreger virkelig, hvor attraktiv Kongerslev er blandt børnefamilierne, fordi byen også rummer en særpræget natur og samtidig ligger tæt på både Lille Vildmose, Kattegat og Aalborgs mange muligheder, forklarer Birthe Stevnhoved.

Kongerslev Samråd vil i samarbejde med Aalborg Kommune og Kongerslev Fonden arrangere et fælles borgermøde, hvor alle interesserede kan høre mere om projektet. Der er endnu ikke fastlagt en dato for borgermødet.