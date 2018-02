Landsholdet kommer til Aalborg

FODBOLD: Aalborg Portland Park bliver for en kort bemærkning hjemmebane for Christian Eriksen og resten af det danske herrelandshold i fodbold.

Når Danmark 27. marts møder Chile, der blandt andre råder over Manchester United-stjernen Alexis Sanchez, spilles kampen nemlig i Aalborg.

- Vi glæder os rigtig meget til at få besøg af de to landshold til et brag af en kamp, og jeg håber og tror selvfølgelig på et udsolgt stadion med masser af glade, festlige og kampklare nordjyder, siger Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen til dbu.dk.

Kampen mod Chile, der er en testkamp forud for sommerens VM i Rusland, spilles 27. marts klokken 20.