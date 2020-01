Landsret stadfæster dom over morfar, der misbrugte barnebarn

AALBORG:En nu 62-årig morfar er ved Vestre Landsret blevet idømt et år og tre måneders fængsel for seksuelt misbrug af sit barnebarn.

Dermed stadfæstede landsretten den dom, som morfaren blev idømt af Retten i Aalborg i maj.

Den 62-årige er dømt for at have haft anden seksuel omgang end samleje med sit dengang syv-årige barnebarn i perioden december 2017 til juli 2018.

De seksuelle overgreb mod den lille pige fandt sted i morfarens hjem, og blev opdaget, da pigen i sommeren 2018 betroede sig til sin mor.

Manden har nægtet sig skyldig under hele sagen.