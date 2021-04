Landsretten har talt: Renés far skal forblive fængslet

AALBORG/NIBE:Den 47-årige mand, som ved et grundlovsforhør ved Retten i Aalborg søndag, blev fængslet frem til 11. maj sigtet for vold mod en betjent i forbindelse med en anholdelse sent lørdag aften i Nibe, skal forblive varetægtsfængslet.

Det har Vestre Landsret afgjort mandag, skriver Nordjyske Anklagere på Twitter.

Vestre Landsret har stadfæstet varetægtsfængslingen af den 47-årige mand, som i går blev fængslet for vold ved at have slået en politibetjent i hovedet.



LÆS: Far fængslet for at slå betjent | https://t.co/C0BCQnPM8A https://t.co/myLqY3Wnpu — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) April 19, 2021

Anholdelsen af den 47-årige mand skete lørdag aften omkring kl. 20.30 i forbindelse med anholdelsen af mandens søn, den 17-årige René Larsen, der er stukket af fra en institution i Mou, hvor han er anbragt.

Anholdelsen udviklede sig voldsomt, da den 17-årige dreng og hans forældre modsatte sig, at drengen skulle hentes og bringes tilbage til institutionen, som Vesthimmerlands Kommune ønsker. En kvindelig betjent blev ramt af et kraftigt slag i nakken og måtte køres til skadestuen for behandling og kontrol for hjernerystelse.

- Den 47-årige var i grundlovsforhøret sigtet for vold mod en betjent ved at tildele betjenten et slag i baghovedet med hjernerystelse til følge, forklarer anklager Anette Abildgaard, Nordjyllands Politi.

Hun kan ikke oplyse yderligere om den 47-åriges forklaring i grundlovsforhøret, da det blev holdt for lukkede døre af hensyn til den efterforskning, der er i gang i sagen.

Den 47-årige nægtede sig skyldig i sigtelsen og kærede øjeblikkeligt fængslingen til landsretten. En fængsling, som landsretten altså mandag har stadfæstet.