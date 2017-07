Landsstævne: Besøgstal i Aalborg City blev fordoblet

AALBORG: Direktør Flemming Thingbak fra Aalborg City var søndag en glad mand. Tal indsamlet fredag og lørdag viser, at Landsstævne 2017 trak en masse ekstra mennesker til Aalborg midtby.

- Vores tal indikerer, at der lørdag passerede 155.000 mennesker gennem strøggaderne i midtbyen, fredag var tallet 145.000 og på den regnfulde torsdag 106.000, siger han.

Der er tale om en fordobling i forhold til det normale antal gående.

- 23. juni lød tallet på godt 70.000, og det tal var endda pænt, fortæller Flemming Thingbak.

Besøgstallene bliver estimeret gennem registreringer af forbipasserende personer, der har deres mobiltelefon åben på wifi-funktion.

- Antallet af registreringer bliver ganget med tre, fordi erfaringen siger, at hver tredje person har åben for wifi på telefonen, siger Flemming Thingbak.

Overvågningen gennem systemet City Sense kan ikke fuldt ud kompensere for, at der kan være gengangere blandt de registrerede, men systemet skulle kunne registrere gengangere inden for en time.

Besøgstallet siger heller ikke noget om, hvor mange besøgende butikkerne i midtbyen har haft eller om, hvor meget de har købt for.

- De tal får vi snart, men de foreløbige meldinger fra butikkerne er meget positive, siger Flemming Thingbak.

Brydes landsstævnets besøgstal ned på de enkelte strøggader i Aalborg, scorer Boulevarden højst med det største besøgstal.

I bunden ligger Nørregade, der i øjeblikket er under renovering.