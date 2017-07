Landsstævne: Når man ikke vil give sig

AALBORG: I kærlighed og krig gælder alle kneb.

Og i beachvolley. Eller taktik, som det jo hedder.

Sådan er det, når blodet koger, solen bager, sandet er tungt, og blæsten går frisk over banerne, som det gør lørdag i Vestre Fjordpark.

I friluftsbadet boltrer landsstævnedeltagere sig i kanoer og kajakker, på forskellige slags boards, og der er cykling og løb. Der er solbadning og afslapning.

Men der er også kampe. I beach handball, beachminton (badminton i sand) og i beachvolley på så mange sandbaner, som øjet næsten rækker.

"Kom og prøv", lyder opfordringen i beachvolleyturneringen, og det tager jeg imod. Man skal selv komme med et hold på enten to, tre eller fire spillere, enten dame, herre eller miks. Man skal selv finde sin modstander, og det gør man ved at hænge sit holdbillede op på en tavle, og så finder man hinanden.

Min makker er Robert Lotzkat, frivillig leder fra Fyn. Han har sammen med sin familie viet fritidslivet til volleyball inklusiv beachvolley. Jeg er altså godt kørende, kan jeg regne ud, men mine egne evner?

Tænker, at det, jeg lærte i min unge dage, nok skal komme til mig. Men det, der dukker op, er fighteren, den indre ild, den, der spiller for alvor!

Det er det ikke mindst, da modstanderen helt efter bogen finder vores svage punkt. De server direkte på mig. Hver gang.

Vi fører, så det er selvfølgelig helt forståeligt. Det ville jeg også have gjort.

Men mit modtræk kommer lige lovlig sent:

- Du modtager bare, uanset hvor de server på banen, siger jeg til Robert, som nikker, og stillingen er 20 - 15.

Han returnerer deres serv, og vi vinder bolden. YES!

Man spiller til 21 point. Vi skal altså vinde de næste seks point. Hver gang en bold afgøres, er der point. Robert foreslår diplomatisk, at vi lader dem vinde. Men da min indre fighter er sprunget ud i lys lue, hører jeg det ikke rigtigt.

Jeg server, og var der noget, der indimellem lykkedes, da jeg var ung, var det den der skruede serv. Jeg finder den frem, jeg tænker, det her skal de alligevel ikke slippe afsted med, de der unge knægte på den anden side af nettet.

Yes. Det lykkes. Vi vinder de næste fire bolde. 20-19 er stillingen. Til dem. Intet er tabt, før det er tabt, når jeg at tænke, inden bolden rammer sandet, og alt er ude. Vi taber.

Og så er det igen for sjov, vi ler og siger tak for kampen. Vi tager et fællesfoto, og landsstævnestemningen, den der med, at her er man deltager, er intakt.

Alberte Fage-Lorenzen, 16 år, Mathilde Malund Lang, 17 år, Jasmin Gudmand, 16 år, og Marie Østergaard, 15 år, padler. De har lånt et stand up paddle board og står alle fire på det. Det går fint, indtil Marie Østergaard ryger i vandet efter et drillende skub.

- Man skal samarbejde og holde balancen. Det er fedt at få mulighed for at prøve, for det er kun noget, man ser på tv ellers, fortæller de.