Landsstævne: Værdi af Aalborgs værtskab er usikker

AALBORG: Lokalpolitikere over hele verden er helt vilde med at få store events til netop deres by. Argumentationen er, at værtskab udløser økonomiske gevinster til byen, som mere end retfærdiggør de omkostninger, som byen påføres. Men den argumentation står på et usikkert grundlag, og det gælder også for DGI Landsstævne 2017 i Aalborg.

- Der er ikke forud for landsstævnet lavet en egentlig indtægtsanalyse, som ser på forholdet mellem alle udgifter og alle indtægter for byen ved at være vært for landsstævnet, siger Tonny Thorup, der er chef for Business Aalborg (Aalborg Kommunes erhvervsafdeling).

En sådan analyse vil ifølge Tonny Thorup blive gennemført efter stævnet og indgik dermed ikke i beslutningsgrundlaget forud for beslutningen om at blive vært for Landsstævne 2017.

- Der har ikke været nogen samlet økonomisk analyse at tage stilling til, bekræfter byrådsmedlem John Nielsen (V), der i øvrigt er en varm tilhænger af, at landsstævnet er kommet til Aalborg.

Model undervurderer udgifter

Det uafklarede økonomiske beslutningsgrundlag er bestemt ikke noget specielt for Aalborg - tværtimod.

De økonomiske modeller, som analytikerne bruger i deres beregninger af events samfundsøkonomiske effekter, har svært ved at få alle faktorer med.

- Ideelt set burde modellerne beregne bruttoværditilvæksten (indtægter minus udgifter, red.) fra den produktion, som eventen skaber, men der er en tendens til, at ikke alle omkostninger bliver talt med, siger økonom Mads Zahle Østergaard, der har en fortid som økonom og analytiker i turismeorganisationen VisitDenmark.

Brug for en bredere synsvinkel

Men de usikre økonomiske effekter er ikke det største problem i forbindelse med den gængse måde at vurdere værdien af events som landsstævnet på. Det mener lektor Carina Ren fra Institut for Kultur og Globale Studier på Aalborg Universitet København, der forsker i den samfundsmæssige værdi af events.

- Problemet er ikke, at indtægterne fra events ofte overvurderes, men at det værdibegreb, som ofte anvendes, er alt for snævert. Vi skal til at se udover spørgsmålet om økonomi, som politikerne og offentligheden selv fokuserer på, siger hun.

Carina Ren har forsket i værdien af Eurovision Song Contest i København, den hidtil største event på Grønland, Arctic Games i Nuuk, og har i disse dage fokus på landsstævnet i Aalborg, og hendes budskab er klart.

- Værdien af en stor event er ikke kun et spørgsmål om økonomiske over- eller underskud eller diffuse økonomiske gevinster fra branding. Der er også nogle kvalitative faktorer, som ikke bare kan udtrykkes i tal, siger hun.

I landsstævnets tilfælde hedder de kvalitative mål deltagelse og bevægelse.

- DGI vil meget gerne have, at landsstævnet bidrager til interesse for bevægelse og brug af de sociale medier, som DGI stiller til rådighed. Det er nogle succeskriterier, som ikke umiddelbart kan aflæses i økonomiske indtægter eller udgifter for Aalborg, men hører med til landsstævnets effekter, konstaterer Carina Ren.