Landsstævne gav 85 tons skrald

AALBORG: 85 tons. Så meget affald havde Aalborg Kommunes renovation søndag formiddag samlet ind under Landsstævne 2017. Tallet dækker over den samlede affaldsmængde på alle de steder, hvor der har været indkvartering og aktiviteter.

- Alene på havneområdet har vi samlet fem tons affald ind om dagen, mest selvfølgelig fredag og lørdag aften, siger afdelingsleder Henrik Jess Jessen fra By- og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, der er ansvarlig for teknik, logistik og transport under Landsstævne 2017.

Langt mindre end ved karneval

Selv om et affaldsbjerg på 85 tons lyder af meget, så er det faktisk mindre end ved tidligere events i landsstævnets størrelsesorden.

- Der var mere affald under Tall Ships Race og ved karnevallet langt mere, siger han.

Henrik Jess Jessen roser stævnedeltagernes og tilskuernes adfærd.

- Mit indtryk er, at alle har opført sig meget ansvarligt og brugt skraldeposerne, siger han.

Aalborg Kommunes renovation har haft 12 personer på arbejde under landsstævnet, fortæller Helle Pedersen fra Aalborg Renovation.

- Vi har arbejdet i toholdsskift under stævnet, siger hun.

På den centrale havneplads i Aalborg har ansatte fra renovationen i gennemsnit fjernet fem affaldsposer, som er blevet smidt i større affaldscontainere, som er blevet tømt hver dag i tidsrummet 5.30 til 9.00.

Udgiften til affaldsindsamlingen ender hos arrangørerne.

- Arrangøren bliver faktureret efter mængden af håndteret affald, siger Henrik Jess Jessen.