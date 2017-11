Landsstævne skabte millionforbrug i Aalborg

AALBORG: I sidste uge blev det offentliggjort, at DGI Landsstævne 2017 - der fandt sted i Aalborg - gav et overskud på 1,1 million kroner.

Men nu viser det sig også, at de fire dage har haft nogle turistøkonomiske effekter, som er kommet hele Aalborg til gode. Det fremgår af en rapport, som DGI og Aalborg Events har fået lavet hos Visit Danmark:

- De mange deltagere, tilskuere og andre omkring DGI Landsstævne 2017 skabte et turismeforbrug på næsten 70 millioner kroner i Aalborg, fremgår det af rapporten.

Beregningerne er blandt andet baseret på, at deltagere, gæster og publikummer havde godt 120.000 overnatninger og 8000 endagsbesøg. I gennemsnit brugte de 382 kroner i døgnet. Det tal omfatter ikke billetter til stævnet og de forskellige shows. Her kom der indtægter på 19,3 millioner kroner.

- Det er fantastisk, at vi nu kan konstatere, at Landsstævnet både har givet overskud som event isoleret set og også har givet overskud til vores hoteller, restauranter, cafeer og forretninger. Herudover kommer selvfølgelig den super gode omtale, vi fik i både lokale og landsdækkende medier, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Han er glad for, at der har været en økonomisk gevinst for de mange aktører, der var med til at gennemføre den store begivenhed.