Lang efterslukning ved gårdbrand: Kæmpeoplag af savsmuld ulmer

KLARUP:Nordjyllands Beredskab har fortsat to brandmænd på vagt på den nedbrændte gård på Stranderholmsvej ved Klarup. Det har der været hele natten til lørdag, efter at der fredag formiddag udbrød en voldsom brand, som lagde længerne på gården i ruiner og som blandt andet også forårsagede en eksplosion i en ammoniaktank.

- Der ligger et kæmpeoplag af savsmuld og spåner - omkring 800 tons på gården. Det kan vi ikke bare lige fjerne. Der er ikke tale om flammer, men det ulmer og ryger lidt fra det glødende savsmuld, fortæller indsatsleder Klavs Bojsen fra Nordjyllands Beredskab.

Lørdag morgen hang der da også fortsat røglugt i luften i omegnen omkring Klarup.

- Vi forsøger med et lag skum at kvæle de sidste gløder, men det kan godt komme til at vare noget tid - måske hele søndagen med, forudser indsatslederen.

Det hjælper nemlig ikke så meget bare at pøse vand på. Det preller nærmest bare af på savsmuld og spåner.

- Og det dur heller ikke at begynde at rode op i bunkerne for at finde gløderne, for savsmuldet er så fint, at vi så risikerer støveksplosioner, forklarer Klavs Bojsen.

Han oplyser, at grunden til, at der fortsat har hængt røglugt i luften, kan være, at der også har været ild i omkring 200 bigballer halm, som også på det nærmeste er umulige at slukke, hvis de først er gået i brand.

- Derfor har vi foretaget en kontrolleret nedbrænding af halmen. Det er helt udramatisk, understreger indsatslederen.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Henrik Beck, at man endnu ikke kan sige noget om brandårsagen.

- Vi skal - så snart det bliver muligt at komme til på gården - have vore teknikere til at undersøge og forhåbentlig opklare brandårsagen, så vi kan finde ud af, hvad der skal ske i sagen, siger vagtchefen.