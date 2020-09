Lang - men hurtig - kø til coronatest: Studierne sat på pause indtil svaret er negativ

AALBORG:Allerede før det nye testcenter i Aalborghallen åbnede klokken 10 mandag formiddag, slangede der sig en lang kø rundt om bygningerne ved AKKC.

Men selvom det umiddelbart så ud til, at man fik brug for at tage en dyb indånding og væbne sig til tænderne med tålmodighed, så bevægede køen sig hurtigt.

På omkring 20 minutter kunne de ventende forlade parkeringspladsen bag ved Scandic Hotel og træde indenfor i testområdet.

Mandag morgen stod mange - især unge - i kø ved AKKC for at blive coronatestet. Køen bevægede sig heldigvis hurtigt. Foto. Lars Pauli

Det nye testcenter blev åbnet søndag, hvor alle - uden symptomer - kan blive testet uden tidsbestilling. Men tilbuddet er især målrettet de unge, efter en periode hvor corona-smitten især er steget blandt den yngre del af befolkningen.

Og langt hovedparten af de ventende i køen var også unge, der havde brug for en negativ test for at kunne vende tilbage til studierne.

20-årige Camilla Lodberg skulle testes, fordi en af hendes studiekammerater var blevet testet positiv. Foto. Lars Pauli

En af dem var 20-årige Camilla Lodberg.

- Jeg er lige startet på Aalborg Universitet, og der er vi inddelt i klynger, som vi må omgås. Og en fra min klynge er testet positiv, så jeg skal også testet, før jeg må vende tilbage til studiet, fortæller hun fra sin plads midt i køen.

17-årige Frederik Ryberg Christiansen og flere andre fra Dronninglund Gymnasium måtte også en tur til Aalborg for at blive testet. Foto. Lars Pauli

Det samme gælder for 17-årige Frederik Ryberg Christiansen, der går på Dronninglund Gymnasium.

Han blev selv testet for to uger siden, da han havde lidt symptomer, men denne gang er det for at stoppe smittespredningen på gymnasiet, at han stod i kø foran Aalborghallen.

- En bekendt fra gymnasiet er blevet testet positiv, og så skal vi, der har været i nærheden også testes, siger han.

Ramiro Palma blev testet for en uge siden, men den prøve fik han aldrig svar på. Nu prøver han igen Foto. Lars Pauli

33-årige Ramiro Palma er også blevet sendt hjem fra sin uddannelse på UCN på grund af et coronatilfælde på stedet, og så har han også prøvet at blive testet en gang tidligere - men den test fik han aldrig svar på.

- Jeg blev testet i Nørresundby for en uge siden, men jeg fik aldrig et svar. Så ringede jeg til min læge, som sagde, at jeg skulle få foretaget en ny. Så nu prøver jeg her, siger Ramiro Palma.

Det var dog andre en unge på uddannelser, der var mødt frem mandag formiddag for at blive testet.

Maja Flyger er gået i selvisolation, indtil hun har en negativ corona-test. Foto Lars Pauli

44-årige Maja Flyger fra Brønderslev var blevet ringet op af en person, hun havde været i kontakt med, som var blevet testet positiv for corona.

Og den besked betød en del for Maja Flyger, der også har brug for en negativ test.

- Jeg er gået i selvisolation, for jeg kan ikke komme tilbage til mit arbejde, indtil jeg har et negativt svar. Og så har jeg en søn på døgninstitution, som jeg ikke må se, før jeg har et negativt svar, fortæller hun.

24-årig Maria Dorf Pedersen valgte at blive testet for en sikkerheds skyld. Foto. Lars Pauli

Endelig var der også dem, der valgte at blive testet for en sikkerhedsskyld.

- Jeg skal til at lave noget arbejde for Videnskabsmødet, så jeg tænkte, at det var en god ide at blive testet for en sikkerhedsskyld, fortæller 24-årige Maria Dorf Pedersen, der efter knap en halv time var nået helt forrets i køen.