Lange køer i morgentrafikken ved tunnelen: Her er forklaringen

NØRRESUNDBY/AALBORG:Det har været en rigtig træls morgen for en masse nordjyder, der har været på vej nordfra og til Aalborg for at komme på arbejde.

Køretiden gennem tunnelen har været forlænget med i nogle tilfælde over en time. Og det er der en forklaring på.

- Der skal ikke så meget til, før trafikken sander til. Kort før klokken 07 havarerede en bil i højre spor i sydgående retning. Bilen gik simpelthen i stå. Og selv om der hele tiden kunne holdes et enkelt spor åbent, så danner der sig lynhurtigt kø, når biler fra tre vognbaner skal klemmes ind i et spor, forklarer vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Falck blev tilkaldt og fik fjernet bilen, men det gik der jo lidt tid med.

- Og det blev så lige toppet med, at en bilist klokken 08.09 tabte sin trailer, som bilisten åbenbart ikke havde fået spændt ordentligt på sin bils trækkrog. En anden bil ramte traileren, uden at det dog førte til de store skader, fortæller vagtchefen.

Det lykkedes den uheldige bilist, der havde tabt sin trailer, at få den skubbet hele vejen syd ud af tunnelen.

- Der var i den sammenhæng heldigvis kun en mindre trailer, som han næppe har haft lastet alt for hårdt op, for han fik traileren skubbet hele vejen ovenud af tunnelen. Men det gav jo også en del uro i trafikken, som gav yderligere forsinkelser, forklarer Poul Fastergaard.

Politiet overvejer nu, om den uheldige bilist skal have en bøde for ikke at have spændt sin trailer forsvarligt på sin trækkrog.

Ved 09.30-tiden skulle trafikken være nogenlunde normaliseret igen efter den trælse morgen.