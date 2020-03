Lars er landet i Danmark: Det lykkedes at komme ud af Marokko

Det lykkedes den strandede nordjyde, Lars Jeppesen, at komme ud af Marokko. Han landede tirsdag eftermiddag i Kastrup, efter et presset check-in i Marrakech Lufthavn tidligere i dag.

NORDJYSKE har kun ganske kort været i kontakt med Lars Jeppesen, da radiovært Marcus Delfer talte med ham, da han var i lufthavnen i Marrakech, men han tog billeder på vej i flyet, som vi har modtaget efter, at han ankom til København Lufthavn.

Der var pres på i Marrakech Lufthaven, da Lars Jeppesen - og en del andre - fik mulighed for at forlade Marokko. Privatfoto.

Lars Jeppesen tog til Marokko onsdag for at trekke i Atlas-bjergene, men umiddelbart efter ændrede udenrigsministeriet rejsevejledningerne, og han forsøgte at få billetter til et fly hjem. Det mislykkedes lørdag, men lykkedes tirsdag, hvor Lars Jeppesen dog var usikker på, om der kom et fly. Han savnede i den grad oplysninger fra Norwegian, hvis pressechef Andreas Hjørnholm dog forsikrede, at selskabet gjorde alt for at få de strandede danskere og andre skandinaver hjem. Det lykkedes altså, men efterfølgende er det endnu ikke lykkedes NORDJYSKE at komme i kontakt med Lars Jeppesen.