Larsen: Sagosen kan ikke erstattes

SKJERN: Det bliver nok ikke mandag, at Jan Larsen fortsætter planlægningen af Aalborg Håndbolds næste sæson - og det bliver nok heller ikke tirsdag, da holdet holder deres officielle guldfest i Gigantium mandag eftermiddag.

Men på et tidspunkt, når den sidste champagne er drukket, alle konfettirørene er blevet skudt af, og guldhattene er lagt på plads i skabet, så begynder arbejdet mod at skabe et hold, der kan konkurrere i Champions League og og igen spille med om det danske mesterskab.

- Jeg sagde godt nok inden kampen, at jeg var rolig, fordi jeg vidste, at vi ville vinde, men jeg var måske nok lidt kæk. Men jeg synes sgu, at vi har været det bedste hold over to kampe, og det her er fuldt fortjent. Nu skal vi i Champions League og spille med alle de store. Det bliver så fedt, og jeg glæder mig rigtig meget, siger direktør Jan Larsen.

Blandt de spillere, han skal erstatte, er den norske superstjerne Sander Sagosen, der nu skifter til Paris.

- Det kan man jo ikke. Det er umuligt, men vi har allerede hentet Andreas Holst (i GOG, red), og han bliver en rigtig god spiller. Og samtidig kan man jo bare kigge på den unge stamme på det her hold. Alle vores lokale spillere er jo nærmest under 25 år, og det er dem, der for alvor spiller den defensiv, der har givet os så stor succes, siger direktøren.