Lasse Andersson: Der er intet potentiale i at gøre Aalborg til en storby - tværtimod

Af Lasse Andersson, arkitekt og kreativ direktør på Utzon Center

Aalborg er ikke en storby. Vi er en lille by. Vi har ikke 7.000 højhuse som i New York. Der lander ikke 78 millioner passagerer hvert år i Aalborg Lufthavn, som der gør i Heathrow i London. Vi har ikke 700 kilometer undergrundsbane som i Beijing.

Men det er ikke nogen skam at være en lille by. Tværtimod. Det er fantastisk. Det er en styrke. Det er noget, som vi skal være stolte af og dyrke, for det er præcist det, som vi kan. At være en lille by.

Det er det, som de udenlandske turister vil have. De vil ikke have en storbyferie som i Berlin.

Det er det, som de udenlandske virksomheder vil have. En overskuelig by med god infrastruktur og god livskvalitet.

Det er sådan, at vi skal sælge Aalborg til resten af Danmark og verden udenfor.

I denne uge var jeg til en debat om visionerne for Aalborg. Overskriften gik på, at Aalborg i dag er en stor by, og at vi er på vej til at blive en storby. Som du kan læse, er jeg meget uenig i det.

Jeg skriver det her som arkitekt og som kreativ direktør på Utzon Center, hvor jeg bruger meget af min vågne tid på at formidle arkitektur og hvad det byggede miljø betyder for os. Og særligt hvad den bedste arkitektur betyder for os. Jeg står i spidsen for et brand og en kulturvirksomhed, som er fast forankret i Aalborg og lokalmiljøet. Men som også er kendt over hele verden.

Derfor er jeg så heldig, at jeg rejser meget. Og i foråret havde jeg et møde i London med Monocle, der er et de mest anerkendte magasiner i verden om design, livsstil og arkitektur. Vi sad og talte, og jeg snakkede om, hvor fantastisk Aalborg var, og det gjorde redaktøren for Monocle dybt interesseret i byen.

Resultatet kom i den her uge. Monocle udgav for første gang en liste over de bedste småbyer i verden. Og Aalborg blev nummer 20 i skarp konkurrence med andre små byer fra USA, Portugal, Schweiz, Japan, Thailand og så videre.

Hvis vi ser på landsdelen Nordjylland, så er det klart, at Aalborg er en kæmpe i forhold til Pandrup, Mariager og Thisted. Men er det den sammenligning, vi ønsker? For mig at se er det ikke en kvalitet at være en nordjysk storby. Og hvis vi kalder os for en storby i forhold til Madrid, Los Angeles og Sydney, så kommer vi med et løfte, vi ikke kan indfri, når vi går ud i verden og råber højt om, hvor store vi er.

Derimod skal omverdenen se på Danmark som en af de mest fantastiske storbyer i verden. Og på Aalborg som et af de bedste kvarterer i den by, hvor Nordjylland så er dens forrygende smukke, rekreative område.

Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor det skulle være en kvalitet at være en stor by. Jeg forstår selvfølgelig, at noget har en høj kvalitet, at større byer kan have et rigt kulturliv, et sprudlende byliv, et stærkt og mangfoldigt erhvervsliv og et blomstrende jobmarked, et stort udbud af rekreative muligheder og en infrastruktur forbundet med resten af verden.

Men det kan man også have, når man er en lille by i en global verden. Som Aalborg. Hvilket både New York Times og Monocle peger på og anerkender.

Så min utvetydige anbefaling er, at vi aflyser tanken om at bevæge os fra en stor by til storby. Jeg vil i langt højere grad fokusere på de steder, hvor vi allerede har succes og et endnu større potentiale. Nemlig at være blandt de bedste, små globale byer.

Vi har en havnefront fra Vestre Fjordpark i vest til Musikkens Hus i øst, som har sat en ny standard for rekreative byrum, som New York Times roser til skyerne. Og som aalborgenserne elsker. Ligesom de mange turister gør det.

Jeg vil tro, at vi kan komme til at opleve noget af det samme med de indre pladser og torve i den historiske del af Aalborg, der mødes af det nye Budolfiområde som en dynamo for byens liv. Sprittens kulturelle og kulturarvsmæssige kvaliteter er for mig at se helt essentielle for den videre udvikling af Aalborgs puls. Og ikke mindst for den historisk forankrede arkitektur, der skabes i et internationalt perspektiv.

For netop arkitekturen skal vi huske. Bare tænk på, at Jørn Utzons Operahus i Sydney generer cirka 30 milliarder kroner om året til den australske økonomi, og at det samtidig er en bygning, der har defineret det moderne Australien. God arkitektur betaler sig.

Vi skal hylde det, at være en lille by. Vi skal være stolte af det. Og vi skal arbejde hårdt og målrettet på at blive den bedste småby i verden.