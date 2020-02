Lasse er dyrepasserelev: - Det handler om langt mere end bare at passe dyr

AALBORG:Dagens rengøring i pandaburet bliver overvåget fra trætoppene. Øverst i træet, på de tyndeste grene, sidder to røde pandaer og stirrer ned på dyrepassereleven Lasse.

- De er jo tre pandaer herinde nu, så det kan godt tage lidt tid. De finder nogle gange nogle nye sjove steder at gå på toilettet.

Se video-portrættet af dyrepassereleven Lasse herunder:

Den otte måneder gamle unge er nysgerrig og bliver siddende tæt på hulen, hvor den har mulighed for at bide lidt i den rive, som Lasse gør rent med.

Nærkontakt med søde dyreunger er helt sikkert noget, der kan få de fleste til at overveje et job som dyrepasser. Men virkeligheden er ifølge Lasse Bach bare en anden, end de fleste forestiller sig.

Lasse Bach er som dyrepasserelev i gang med at uddanne sig inden for sin store interesse for dyr. En uddannelse, der er nær umulig at få en læreplads inden for og en uddannelse, der får flere til at springe fra på grund af bristede forventninger, og som fører til et job, hvor du skal være med til at holde de dyr, du holder af, i fangenskab.

Folk bliver overraskede over jobbet

- Jeg tror mange har en forventning om, at når man bliver dyrepasser, så handler det om at skulle passe dyr og gå og nusse lidt med dyrene. Sådan ligger landet bare ikke. For der er rigtig meget rengøring, og der er meget oprydning. Der er rigtig mange, der springer fra, fordi de tror, det er noget andet, end det egentlig er, fortæller Lasse.

Men inden det hele begynder at lyde som et glorificeret rengøringsjob, skal man huske, at jobbet trods alt indebærer andet end at skovle pandalort en mandag eftermiddag. Arbejdsdagen går blandt andet også med fodringer og tilsyn af dyrene, og Lasse er kun blevet endnu mere grebet af det zoologiske fag, siden han startede sin læretid i haven for halvandet år siden.

- Det er noget andet, end det jeg forventede, men det er bedre, end det jeg forventede.

Den otte måneder gamle panda er stadig nysgerrig på Lasse og hans rengøringsudstyr. Foto: Thomas Lee Christensen

For dyrenes eller gæsternes skyld

Efter Lasse er færdig med rengøringen hos de røde pandaer, går turen ned mod "Sydamerika". Han har en havesaks i hånden. For ved siden af det store drivhus kravler han ind i en stor bambusbusk for at tage nogle bambusgrene med friske blade med tilbage til pandaerne.

- De går til det lige med det samme, fortæller han.

De røde pandaer får frisk bambus hver dag, men i stedet for at lægge grenene på jorden som en stor bambus-buffet, presser Lasse den ene ende af grenene ned i jorden, så de står oprejst, som var de vokset op af jorden på naturlig vis. På den måde minder det hele lidt mere om, den måde pandaerne ville finde bambus i naturen.

Hvis bambussen står oprejst, er det i højere grad med til at aktivere dyrene, da de skal arbejde mere for at komme til bladene. Foto: Thomas Lee Christensen

Og netop det at aktivere dyrene og give dem de bedst mulige forhold er et godt billede på det paradoks, det også kan være at være dyrepasser.

For hvordan kan man holde så meget af dyr, at man gerne vil arbejde med dem hver dag, men samtidig holde dem i fangenskab i en zoologisk have?

- Mange vil tro at en zoologisk have bare er et dyrecirkus, man kan gå rundt i for publikums skyld. Men vi er her altså for dyrenes skyld. Og det var en af de ting, der gik mest op for mig. Hvor meget zoologisk have egentlig gør for de forskellige dyrearter, siger Lasse.

Han møder tit folk, der synes, det er synd at holde dyr i zoologisk have. En tanke, som den 23-årige dyrepasserelev godt kan sætte sig ind i.

- Jeg synes egentlig også, det er synd at have dyr i zoologisk have. Men der ligger bare meget mere bag det end at have dyr i zoologisk have. Vi går ind for at bevare dyr, og man kan sige, at zoologisk have er en form for avlsstation for truede dyrearter og for mange andre dyrearter. For den dag der ikke er flere dyr i naturen, er det altså zoos ansvar at sørge for, at vi kan udsætte de her dyr igen. Så der ligger altså meget mere bag det, end bare at have dyr i anlæg for publikums skyld.

Chimpanserne kan genkende Lasse, når han kommer forbi og siger hej. Her er det den unge chimpanse My, der vinker. Foto: Thomas Lee Christensen

Aalborg Zoo har faktisk været med til en genudsætte dyr til naturen. Sabeloryx-antilopen er den mest truede dyreart, man kan finde i den nordjyske zoo. Den var erklæret uddød i naturen, men i dag avler man dyrene i nordafrikanske naturreservater med henblik på at udsætte dem i naturen igen. Her har blandt andre Aalborg Zoo bidraget med sabeloryxer til projektet.

- En af de ting, der er rigtig speciel, og gør mig helt glad inden i over at være dyrepasser, er når vi er med til at redde truede dyrearter, og vi er med til naturbevarelse. Nu har vi oryx-projektet, hvor vi har været med til at sætte oryxer ud, og det giver mig en helt vild god følelse inde i maven, siger Lasse.

Aalborg Zoo er en del af et projekt, der genudsætter oryx-antiloper. En dyreart, der ellers har været uddød i naturen. Foto: Tim Wacher / Zoological Society of London

Aalborg Zoo støtter også en række andre bevaringsprojekter økonomisk. Og for Lasse Bach handler det for zoologiske haver i dag mere om bevaring af dyr end underholdning af gæster.

- Jeg synes, det er en god ting at have dyr i zoologisk have. For vi er en avlsstation. Men jeg satser også på, at på længere sigt, om mange år, at vi ikke skal have dyr i zoologisk have, fordi alle arterne bare har det godt i naturen, og har det som de skal have det.