Lasse solgte firma, hus og bil for at arbejde med virtuel valuta

AALBORG:Når Lasse pakker flyttebilen for at flytte til København 1. juni, er der ikke mange ting, der skal pakkes. Han har nemlig solgt mere eller mindre alt, hvad han ejer for at arbejde med kryptovaluta og NFT på fuld tid.

- Det er derovre, det sker på dette marked, så jeg er nødt til tage København for at gå all in på projektet. Om 30 år vil jeg ikke sidde og sige, at jeg tænkte på at gøre det. Jeg vil sige, at jeg gjorde det, fortæller Lasse Pedersen energisk.

For tiden arbejder Lasse fra et kontorfællesskab i Aalborg, men fremover skal arbejdet foregå fra København. Aalborg 5. maj 2022 Martin Damgård

- Jeg har solgt mit hus, min bil og næsten alt hvad jeg ejer, med undtagelse af min seng, for at satse på det her, fortæller Lasse, som startede virksomheden GoCryptoInvest i starten af 2022.

En virksomhed, hvor Lasse underviser og rådgiver folk i at investere i kryptovaluta og NFT via holdundervisning og foredrag.

Hvad er en NFT? NFT står for non-fungible-token.

En NFT er en unik og ikke-udskiftelig enhed af data.

At være ejer af en NFT betyder ikke, at man er den eneste, der kan se den, men som indehaver har man et digitalt bevis på, at man er ejermanden.

En NFT kan eksempelvis være et kunstværk, en videofil eller en musik lydfil. Teknologien bag NFT'er bygger på blockchain, som også kryptovalutaer - fx bitcoin - er bygget på.

Blockchain-teknologien fjerner behovet for en mellemmand ved overførsel af værdier mellem to parter. Kæden af blokke sikrer en direkte og sikker overførsel, der ikke behøver blive verificeret af en tredjepart.

NFT'er slog for alvor igennem i starten af 2021, men har eksisteret siden 2014. Lasse Frederik Pedersen, Wikipedia VIS MERE

- En kammerat introducerede mig for kryptovaluta og NFT tilbage i 2019, og det fangede bare min interesse fra starten. Så jeg begyndte at undersøge markedet og lære det at kende, siger Lasse Frederik Pedersen, der hurtigt blev lidt af en ekspert indenfor området.

Og der kan være gode penge at hente, hvis man investerer rigtigt. Den tidligere topchef hos Twitter, Jack Dorsey, solgte tidligere på året sit første tweet på det sociale medie for mere end 2,9 mio. dollars. En anden populær NFT-vare er de såkaldte Bored apes, som kan erhverves for flere hundrede tusinde dollars.

En non-fungible token (NFT) overfører et ejerskab af virtuelt indhold – uden at rettighederne skifter hænder. Christian Made Hagelskjær

En del af et fællesskab

Umiddelbart kan det lyde fjollet, at nogle mennesker vil bruge massevis af penge på digitale kunstværker - som et tweet eller "Bored Apes": En serie online profilbilleder af tegneserieaber, der findes en begrænset mængde af. I hvert fald af originalerne. Men fjollet er det altså ikke.

- Udover at man kommer til at være en af de få, som ejer det her produkt, så bliver man også en del af et eksklusivt fælleskab med de andre "abeejere". Det giver adgang til ting, som andre ikke kan være en del af. Der er eksempelvis også mange sportsstjerner, der ejer produktet - og så kan man være en del af samme fællesskab som dem, forklarer Lasse Pedersen.

Lasse Frederik Pedersen er stoppet i et succesfuldt job som ejendomsmægler for at arbejde med krypovaluta og NFT'er. Aalborg 5. maj 2022 Martin Damgård

Udover at man er en del af et fællesskab i virkeligheden, bliver man også en del af et fællesskab online. Et slags virtual reality, hvor man har en avatar, som kan tage på natklub, i storcenteret eller hvad man nu kan forestille sig. Dette kaldes metaverse: Et netværk af virtuelle 3D-verdener med fokus på social forbindelse.

- Man kan lave alt muligt forskelligt på de her sider - f.eks. bygge storcentre, natklubber eller huse. Jeg handler med en masse digitale landstykker på en side, der hedder Pavia. Siden oktober er de steget ni gange i pris, siger Lasse Pedersen, der er blevet en form for digital ejendomsmægler.

Succesfuld ejendomsmægler

Det er ikke helt nyt for ham. Gennem en årrække arbejdede han nemlig som ejendomsmægler. Først hos Nybolig og Home og sidenhen som selvstændig med ejendomsmæglerfirmaet Din mægler, som han startede med en ven i 2015.

Det skulle vise sig at være en god beslutning. I hvert fald klarede den aalborgensiske virksomhed sig godt. Mindre end to år fra åbningen havde Din Mægler det højeste antal handler af alle uafhængige mæglere i Danmark og havde vokseværk. Men i 2019 begyndte Lasse at få øjnene op for det digitale forretningsområde, hvor han nu slår sine folder.

Hvad er kryptovaluta? Kryptovaluta er digital valuta.

Kryptovaluta er et decentralt system - det vil sige, at det ikke reguleres eller på anden vis styres af centralbanker eller pengeinstitutter.

Ligesom med almindelige fysiske valutaer og aktier kan man handle med kryptovalutaer og spekulere i deres værdi.

Blandt de mest populære kryptovalutaer findes Bitcoin, Ripple, Ethereum, Altcoin, Litecoin og Dogecoin. Lasse Frederik Pedersen, billy.dk VIS MERE

- Jeg tror virkelig på det her. Jeg kan ikke se, at der er bedre investeringer, man kan gøre sig i løbet af de næste to-tre år, siger Lasse Pedersen.

Og det går da også kun en vej: Op. Flere og flere begynder at handle med kryptovaluta og NFT'er, og store virksomheder melder sig på banen for at blive en del af fremtidens digitale univers, metaverset. Heriblandt LEGO, der går med ambitioner om at blive en af de største spillere på markedet.

Det globale salg af NFT (non-fungible tokens) er steget fra 0,2 milliarder kroner i 3. kvartal 2020 til 75,7 milliarder i samme kvartal året efter. Christian Made Hagelskjær

- NFT bliver mindst ligeså stort, som da internettet kom frem midt 90erne, mener Lasse Pedersen, som anbefaler folk til at komme med på vognen.