Lasses ny tusch - se hvad borgmester har fået på armen

AALBORG:Aalborg Kommunes borgmester Lasse Frimand Jensen (S) er gået all-in i forhold til at identificere sig med sit erhverv.

Ifølge et opslag på Facebook har han i hvert fald fået tatoveret kommunens byvåben på sin venstre skulder, og det afføder naturligvis en masse kommentarer.

Blandt andet fra folk, der mener, at begrebet Aalborg-arm, der plejer at betyde, at man har tatoveringer hele vejen op og ned af armen, nu har fået en helt ny mening.

Men der er selvfølgelig også nogen, som spørger den fodboldglade borgmester, om den næste tatovering så bliver logoet fra yndlingsklubben Liverpool. Men sådan en har han faktisk allerede på den anden arm.

Og sidst - men ikke mindst - er der også en enkelt, som mener, at Frederikshavns borgmester Birgit Stenbak Hansen (S) burde overveje at gå samme vej.

Borgmester Lasse Frimand Jensen (S) har fået en ny tatovering. Privatfoto

- Jeg har længe leget med tanken om, at jeg skulle have noget, der symboliserer Aalborg Kommune og er lidt lokalpatriotrisk. Så efter at have leget lidt med forskellige ideer - blandt andet en skyline - kom jeg på det her. Og jeg synes faktisk den er blevet ret vellykket med skygger og så videre, forklarer Lasse Frimand Jensen.

I øjeblikket er tatoveringen stadig så ny, at han går og plejer den med creme, men han tror bestemt ikke, han kommer til at fortryde sit valg.

- Man kan tage drengen ud af Aalborg, men man kan ikke tage Aalborg ud af drengen, understreger han.

Om det skal forstås som et hip til de øvrige borgmestre i Nordjylland, vil Lasse Frimand dog lade være usagt.

- Men jeg har nu allerede drillet Mads Duedahl med, at han skal have regionens logo på armen, tilføjer han.