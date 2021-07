Lastbil kørte ind i cykelgangbro

Torsdag eftermiddag skete der et solofærdselsuheld på Ny Nibevej ved Aalborg.

En særtransportlastbil kørte ind i en cykelgangbro, da den betonknuser, som stod på lastbilen, var for høj.

Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup Kristensen.

Broen fik en lettere skade, men ellers kom ingen til skade. Føreren af lastbilen har fået en bøde for at køre med for høj last.

Det gav nogle trafikale udfordringer, men det er overstået.