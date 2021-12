Lastbil kollideret med autoværn på E39

NØRRESUNDBY:Efterveerne af onsdagens snestorm skaber fortsat problemer i den nordjyske trafik.

Således er en lastbil fredag morgen kollideret med et autoværn ved udfletningen til E39 Hirtshalsmotorvejen fra E45 Nordjyske Motorvej, hvor den lige nu spærrer højre vognbane og nødsporet.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi

- Vi fik anmeldelsen 05.27. Vi ved ikke, om den har ramt noget is, men den har i hvert fald ramt autoværnet og står nu med tre punkterede dæk og spærre delvist højre kørebane og nødsporet, forklarer vagtchefen og oplyser, at en skiltevogn er kaldt til stedet for at advarer andre bilister samt sikre dem, der nu skal til at arbejde med at få fjernet lastbilen.

- Udfordringen er, at de punkterede dæk skal håndteres på stedet, før den kan bugseres væk. Lige nu ser det ud til, at det godt kan tage mindst to timer, forklarer Jesper Sørensen.

Han har en klar opfordring til bilisterne derude.

- Kør forsigtigt og efter forholdene.

Nordjyske har fredag morgen talt med vagtchef Jesper Nielsen fra Vejdirektoratet og trafiksituationen i Nordjylland i kølvandet på onsdagens sneinferno.

Meldingen fra Vejdirektoratet er, at der fortsat saltes og sneryddes overalt i Nordjylland.