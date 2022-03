Lastbil snittede personbil, som snurrede rundt på motorvejen

NØRRESUNDBY/SVENSTRUP:To mindre færdselsuheld skabte onsdag morgen længere køer på motorvej E39 og E45 - dels nord for fjorden og dels syd for fjorden.

Det første uheld skete i sydgående retning klokken 05.48, hvor en lastbil snittede en personbil i forbindelse med sammenfletningen mellem motorvej E39 og motorvej E45 ved Bouet.

- Det betød, at personbilen snurrede rundt en tur på motorvejen, men der skete heldigvis ingen personskade ved uheldet, forklarer vagtchef Jesper Sørensen, Nordjyllands Politi.

Det gav dog lige anledning til noget kødannelse, mens lastbil og personbil i første omgang blev flyttet ud i nødsporet. Så der var noget længere rejsetid end den normale kø-trafik i morgenmyldretiden end sædvanligt.

Et par timer senere var den gal lige syd for afkørsel Svenstrup. Her var en bilist kommet kørende mod nord og havde for sent opdaget, at de forankørende biler kørte noget langsommere.

- Så bilisten kørte op bagi den forankørende bil, men igen var der heldigvis ingen alvorlig personskade, fortæller vagtchefen.

En vognbane var kortvarigt spærret, og det medførte, at der opstod fire-fem kilometer lang kø, mens oprydningsarbejdet stod på.