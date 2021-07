Lastbilchauffør kvæstet, da truck tabte gods

AALBORG:En kvindelig lastbilchauffør blev mandag morgen kvæstet ved en ulykke ved en bygning på Stykgodsvej 9 i Aalborg.

Ulykken skete under aflæsning af gods fra lastbilen. Her blev en palle med metalindhold pakket ind i træ løftet over på en truck. Umiddelbart efter tabte trucken pallen ned over lastbilchaufføren.

- Meldingen fra 112 lød meget alvorlig, så der var tale om en massiv udrykning med lægeambulance, politi og beredskab. Heldigvis viste det sig ikke at være så alvorligt. Hun har formentlig brækket anklen, oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

NJYL Politi er lige nu på Stykgodsvej i Aalborg hvor en kvindelig chauffør er kommet til skade i forbindelse med aflæsning af gods fra en lastbil. En palle gods ramte ned over kvindens ben hvorved hun formentlig har brækket benet. Politi, læge og brandvæsen på stedet. #politidk — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) July 12, 2021

Kvinden er nu kørt på hospitalet til undersøgelse og behandling. Desuden er Arbejdstilsynet blevet underrettet om hændelsen.