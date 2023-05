Lastbiler stødte sammen på motorvej

AALBORG:Ved 15-tiden tirsdag stødte to lastbiler sammen på motorvej E45. Det oplyser vagtchefen ved Nordjyllands Politi.

Der skete kun materiel skade, men det var nødvendigt at spærre det ene spor under oprydningsarbejdet. Det stod på frem til klokken 19.30, hvor lastbilerne var blevet bjærget.

Uheldet skete i det sydgående spor mellem Sønderup og Haverslev og skabte en del kødannelse.

Ved 16-tiden skete der så endnu et uheld i myldretidstrafikken. Det var i Kridtsvinget lige syd for Limfjordstunnelen. Her var der ifølge politiet heller ikke sket personskade. Til gengæld skabte uheldet en del køkørsel.