Lavede pornografiske billeder med andres ansigter - og delte dem på nettet

AALBORG: Tre ofre har kunnet finde pornografiske og krænkende af dem selv på internettet. Det var bare ikke dem. I stedet var billeder af krænkende karakter, hvor deres ansigter var sat ind på uden ofrenes kendskab og delt på det store internet.

Billederne er delt på hjemmesider, hvis formål er at skabe et forum, hvor formålet er at ydmyge andre uden deres samtykke eller viden.

En 24-årig mand erkendte sig fredag skyldig i Retten i Aalborg, og blev idømt tre måneders betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste.

Brugere skulle hjælpe med at ydmyge

I perioden fra 6. maj 2014 til 10. november 2015 har den dømte samlet lagt 80 billeder op af de tre ofre.

Den 24-årige opfordrede andre brugere til også at sætte ofrenes ansigter på andre billeder, så de kom til at fremstå utugtige og derefter dele dem.

Samtidig opfordrede han til at brugene få udløsning på billederne og foto-dokumentere gerningen for at ydmyge ofrene.

Anklageren forlangte også, at billederne skulle fjernes fra nettet.