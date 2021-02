Leder: Danske børn skal ikke sidde i fængsel. Heller ikke i Syrien

Normalt sætter vi ikke fire-årige i fængsel.

Små, danske børn vil normalt få hjælp, når overlæger skriver sådan her: Pigen har angst, voldsomme mareridt, vagtsom ængstelig adfærd og følelsesmæssig tilbagetrækning. De fastholdes og forstærkes under kontinuerlig belastning og udsættelse for traumatiske oplevelser af trusler på eget eller på den primære omsorgspersons liv.

Alligevel sidder en fire-årig dansk pige fanget under så sørgelige forhold, at et dansk fængsel vil være mere børnevenligt. Siden hun var halvandet år gammel, har hun været spærret inde - først i fængsel, de seneste godt to år i al-Roj-fangelejren. I en undersøgelse - bestilt og betalt af Udenrigsministeriet - fastslår tre børnepsykologiske eksperter, at mor og datter »hurtigst muligt« skal hentes hjem, hvis hun skal have en chance for at undgå alvorlige og varige mén.

Pigen er endt som dansk symbol på et større europæisk problem. Der er hundredvis af børn i fangelejrene, der betaler en urimelig pris for forældrenes vanvid. Det er børn, ingen vil have. Ikke de lande, de er statsborgere i, og heller ikke det kurdiske semi-autonome styre, der kontrollerer lejrene, vil have dem.

Men nogen skal. Og i det her tilfælde kan det kun være Danmark.

At pigen er dansk statsborger er sikkert. Hendes mor, morforældre og oldeforældre er etnisk danske, og der er intet dobbelt statsborgerskab at henvise til.

At pigen er uskyldig er også hinsides al tvivl. Hun bliver alene straffet for at være født af en mor, der på opsigtsvækkende vis har forbrudt sig mod dansk lov. I 2014 - efter at være konverteret til islam - rejste moren til Syrien, hvor hun tilsluttede sig Islamisk Stat. Her boede hun i tre år. Kort efter hun havde født datteren, lykkedes det hende at flygte. Hun blev taget til fange af kurdiske styrker og har siden været fange i den del af Syrien, der kontrolleres af den kurdiske oprørsbevægelse. Hvorvidt moren tog aktivt del i nogen af terrororganisationens brutale og afskyelige forbrydelser er uvist, men alene ved at tage til Syrien og bo i området styret af terrorkalifatet gjorde hun sig - formentlig - kriminel i henhold til dansk lovgivning.

Men om hun nogensinde kommer for en dansk domstol, er tvivlsomt. For et flertal af Folketingets partier - fra Socialdemokratiet til Nye Borgerlige - vil ikke have mor og datter hjem. Der er detaljer til forskel i argumentationen, men et enkelt citat fra udenrigsminister Jeppe Kofoed samler den generelle holdning fint op:

- Der findes ingen tilgivelse for de forældre, som tog deres børn med ned til Islamisk Stats dødsrige eller som har fået børn dernede. De har påført deres børn den værst tænkelige start på livet.

Det er en overordentlig hård dom over en fire-årig pige.

Det er også en dom, der bør genovervejes af folketingsflertallet. Ikke kun fordi det er urimeligt at straffe børn, men først og fremmest fordi det kan få langt mere alvorlige konsekvenser, hvis Danmark og andre europæiske lande ikke vil overholde FNs Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, der fastsætter regler for statsborgerskab og blandt andet påbyder lande at tage imod egne statsborgere. For begynder den at skride, står vi med et meget større problem end de cirka 15-20 danske børn i fangelejrene. Lige nu sidder der omkring 1200 afviste asylansøgere i Danmark, og venter på hjemsendelse. Hvis deres hjemlande følger folketingsflertallets model og nægter at tage imod, vil det være en udfordring af en helt anden kaliber.