Leder: Det tager tid at genopbygge tilliden, når en myndighed har handlet ulovligt

Det kom som en ubehagelig overraskelse for nogen og som et chok for andre, da politikerne i Aalborg med borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) i spidsen torsdag sendte to højt placerede embedsmænd hjem. Baggrunden er, at Aalborg Kommune i årevis har brudt loven i forhold til såkaldte udbygningsaftaler med private bygherrer.

Sagen er svær at forstå, ikke kun for de embedsmænd, der åbenbart har mistolket love og regler, når det kom til udbygningsaftaler. For det meste er det nemlig til fordel for både kommunen og bygherren, at bygherren betaler for fx et lyskryds ud for et nybyggeri og dermed sikrer adgang for kommende lejere. Sådan en aftale indgik A. Enggaard fx ved Spritten i Aalborg.

Men at aftaler om, at entreprenører betaler for kommunale veje eller pladser skal være frivillige, det fremgår af Planloven. Og en forvaltning skal naturligvis overholde loven, lige meget om man i kommunen sidder med en klar overbevisning om, at en aftale er både fair og til alles fordel.

Derfor er det også helt nødvendigt, at alle lokalplaner med udbygningsaftaler nu bliver vurderet påny. Det er ikke nok, at aftalerne har gavnet alle, de skal også være indgået på lovlig vis.

Dén øvelse er Aalborg Kommune heldigvis allerede gået i gang med. Det kommer til at tage tid, og det kommer til at være til gene for bygherrerne, for kommunen og for de borgere, der skulle flytte ind i en ny lejlighed eller hus. Men alternativet, nemlig uvisheden om, hvorvidt en aftale er lovlig eller ej, er værre.

Endnu længere tid kommer det til at tage at genopbygge tilliden til by- og landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune, blandt andet for folkene bag Spritten med direktør Martin Nielsen i spidsen, og for ejendomsudvikler Torben Nielsen fra TN Byg. De har råbt op om uretfærdigheder i måneder uden at blive hørt. Og den slags tillidsbrud fra en offentlig myndighed bliver ikke repareret på en torsdag eftermiddag eller med en undskyldning.

Hos Aalborg Kommune, både i forvaltningen og blandt de folkevalgte, har der åbenbart været en opfattelse af, at udbygningsaftaler om veje og pladser har været en god forretning for bygherrer og ejendomsudviklere og dermed okay. Men frivillige har de ikke alle været, det er klart og tydeligt for enhver. Nu må kommunens ansatte i gang med det lange, seje træk det er at skulle bevise, at man erkender sine fejl og samtidig anerkender, at andre havde ret, når de kritiserede kommunens ageren. Rent faktisk skylder Aalborg Kommune tak til dem, der fik problemerne frem i lyset.