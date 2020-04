Ledte efter narko: Politiet fandt krysantemumbombe i kælderrum

NØRRESUNDBY:Et tip om narko ledte mandag eftermiddag politiet til en adresse på Toftevej i Nørresundby. Det fortæller vagtchef Jess Falberg, Nordjyllands Politi.

- Politiet ransagede en lejlighed og fandt her narkotika, formentlig kokain, i salgsposer. I et kælderrum fandt man en krysantemumbombe og andet ulovligt fyrværkeri, fortæller vagtchefen.

Politiet tilkaldte assistance fra EOD, Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, for at få fjernet fyrværkeriet på forsvarlig vis.

- Det var farligt, men ikke så farligt, at det har været til fare for beboere i opgangen, siger vagtchefen.

Den mandlige beboer i lejligheden er sigtet for at være i besiddelse af narkotika til videresalg, og derudover venter der muligvis en sigtelse for at have ulovligt fyrværkeri liggende. En bøde får han i hvert fald, oplyser vagtchefen.