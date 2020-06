Legater gik til surdejsbageren Henrik Bruse Skougaard og klaverstemmer Finn Møller

AALBORG:Ved en festlig lejlighed på det gamle rådhus i Aalborg fik surdejsbageren Henrik Bruse Skougaard og klaverstemmeren Finn Møller onsdag overrakt legater af Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) på vegne af Aalborg Håndværkerforening.

Henrik Bruse Skougaard, ejer af Surdejsbageren, fik Aalborgs Iværksætterlegat for unge håndværkere på 10.000 kroner. Han er passioneret omkring sit håndværk og har i løbet af meget kort tid skabt et produkt, aalborgenserne elsker, hedder det i en pressemeddelelse fra håndværkerforeningen.

Henrik Bruse Skougaard blev årets iværksætter. Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

- Aalborg har brug for folk som ham - folk, der ikke er bange for at gøre virkelighed ud af deres drømme. Han tror på sit projekt og kan forhåbentlig være med til at inspirere andre kommende iværksættere, sagde Thomas Kastrup-Larsen ved overrækkelsen.

Klaverstemmer Finn Møller vandt prisen på 10.000 kroner som årets æreshåndværker.

Siden begyndelsen af 1970'erne har han arbejdet som klaverstemmer og instrumentmager, og i år kan han fejre 50-års jubilæum.

Klaverstemmer Finn Møller fik prisen som årets æreshåndværker. Foto: Michael Bo Rasmussen/ Baghuset

Thomas Kastrup-Larsen gav ham disse ord med på vejen:

- Finn har dedikeret sit liv til musikken og klaverets toner. Der findes få som ham, der besidder den viden og de færdigheder, som han gør. Jeg har stor respekt for den dygtighed, han har oparbejdet igennem det, der for mange er mere end et arbejdsliv.