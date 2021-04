Legendarisk pølsevogn er købt: Der kommer nye ting på menuen

Fredag den 12. marts kunne Nordjyske skrive, at den legendariske pølsevogn på Vejgaard Torv var til salg. Nu kan vi så fortælle, at den er blevet solgt.

Det er 49-årige Pinda Frost og hendes mand Niels Frost, som har købt den.

Pinda Frost kommer oprindeligt fra Thailand og havde i 18 år en restaurant i Bangkok. Efter at være flyttet til Danmark i 2016, har hun også arbejdet ved det Grønne Køkken.

Parret overtog vognen 1. april, men holder lukket hen over påsken, så vognen kan rengøres og gøres klar.

Fra tirsdag 6. april står Pinda klar, og det er ikke blot pølser, der bliver langet over disken. Nej, stamkunderne på Vejgaard Torv kan se frem til et udvalg af thaimad i pølsevognen.

- Det skal være mere end en pølsebod, det skal også være thaimad. Min kone er kendt for hendes thaimad, siger Niels Frost.

Pølsevognen kommer også til at skifte navn til Bangkok Kitchen, og man kan følge med på deres Facebook side, hvor man kan se de nye ting, der kommer på menuen.

Men frygt ej, hvis du hellere vil holde dig til de kendte ristede pølser og hotdogs, det vil stadig være at finde på menukortet.

- Den er jo kendt for at være pølsebod, og derfor skal hun også føre det videre. Folk skal stadig have en pølse, hvis det er det, de vil, siger Niels Frost.

Pinda har et køkken ved Aalborg Streetfood, som hun overvejer at drive hen over sommeren, derfor er parret lidt usikre på, hvorvidt pølsevognen holder åbent i sommerperioden.

Vil have sit eget

Pinda har længe gerne villet have sit eget sted. Hun kunne godt tænke sig for eksempel selv at kunne bestemme åbningstiderne.

- Det er bedre for mig at få en lille vogn, den passer godt til mig, siger hun.

Da vognen sidste gang var til salg, havde Pinda også kig på den, men der var hendes dansk ikke så godt, så hun valgte at vente.

Så da ægteparret fra nogle naboer hørte, at pølsevognen var til salg igen, kørte de straks ned og talte med ejerne.

- Der var flere, der ville komme og kigge på den, men vi var hurtige, siger Niels Frost.

Pinda og Niels Frost kunne godt tænke sig at udvide ved den legendariske pølsevogn. Foto: Martin Damgård

Drømmer om at udvide

Det er ikke kun menuen, der står til at blive ændret, for Pinda og Niels kunne godt tænke sig at udvide pølsevognen.

- Vi vil gerne have plads til at lave mere thaimad, og vi vil også gerne få lov til at lave noget udeservering. Men det er ikke på plads endnu, siger Niels Frost.

Ifølge ham er Vejgaard Handelsstandsforening også meget interesseret i, at der bliver solgt thaimad i pølsevognen, da der ikke er andre, der udbyder det i området.

Niels Frost glæder sig meget til at de overtager pølsevognen, da han selv er vokset op i området.

- Jeg er gammel Vejgaard dreng. Jeg syntes, at der er som at komme hjem, siger han.